به گزارش خبرگزاری مهر، اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با تشریح روش‌های ثبت معاملات املاک در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: اشخاص برای ثبت معامله خود در سامانه ثبت الکترونیک اسناد می‌توانند از سه روش استفاده کنند؛ مراجعه مستقیم به دفتر اسناد رسمی، ثبت پیش‌نویس قرارداد از طریق مشاور املاک و ثبت قرارداد یکسان در سامانه.

قویدل اظهار کرد: در روش نخست، اشخاص می‌توانند مستقیماً به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند و متناسب با نوع معامله، قولنامه رسمی یا سند انتقال قطعی برای آنها تنظیم می‌شود.

وی با اشاره به ماده ۲ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول افزود: در این قانون، تنظیم قولنامه رسمی یا تعهد به بیع نیز پیش‌بینی شده است؛ به این معنا که چنانچه معامله به‌صورت کاملاً نقدی انجام نشود یا شرایط خاصی داشته باشد، سردفتر می‌تواند برای طرفین قولنامه رسمی تنظیم کند.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر تفاوت قولنامه رسمی و مبایعه‌نامه عادی تصریح کرد: قولنامه رسمی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت می‌رسد و برای فروشنده محدودیت ایجاد می‌کند؛ به‌نحوی که فروشنده نمی‌تواند ملک را به شخص دیگری منتقل یا واگذار کند.

قویدل درباره روش دوم ثبت معاملات توضیح داد: چنانچه اشخاص برای انجام معامله به مشاور املاک مراجعه کنند، مشاور می‌تواند به دو روش معامله آنها را در سامانه ثبت کند.

وی افزود: در روش نخست، مشاور املاک پیش‌نویس قرارداد را در سامانه درج می‌کند. این پیش‌نویس شامل مذاکرات مقدماتی طرفین، مشخصات اشخاص معامله و مشخصات ملک است.

قویدل ادامه داد: پس از درج پیش‌نویس قرارداد در سامانه از سوی مشاور املاک، طرفین معامله حداکثر پنج روز فرصت دارند به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند. چنانچه در این مهلت به دفترخانه مراجعه نکنند، پیش‌نویس قرارداد به‌صورت خودکار از سامانه حذف می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به این مهلت قانونی هشدار داد: هنگام درج پیش‌نویس قرارداد در سامانه، طرفین باید از مبادله هرگونه اسناد، مدارک و وجه یا ثمن معامله خودداری کنند.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره دومین روش ثبت معامله از طریق مشاوران املاک گفت: مشاوران املاک می‌توانند قرارداد یکسان را نیز در سامانه ثبت کنند.

وی توضیح داد: قراردادهای یکسان، قراردادهای نمونه و متحدالشکلی هستند که به‌صورت پیش‌فرض در سامانه پیش‌بینی شده‌اند و طرفین معامله متناسب با نوع معامله‌ای که قصد انجام آن را دارند، می‌توانند به‌صورت خودکاربری یا از طریق مشاور املاک، اطلاعات مورد نیاز را در این قراردادها تکمیل کنند.

قویدل افزود: پس از تکمیل قرارداد یکسان در سامانه، طرفین معامله حداکثر سه ماه فرصت دارند به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند.

وی درباره وظیفه سردفتر در این مرحله گفت: سردفتر قرارداد یکسان را بررسی می‌کند و در صورتی که استعلام‌های مورد نیاز انجام نشده باشد، آنها را انجام می‌دهد. سپس پس از احراز صحت معامله، قرارداد را تأیید می‌کند و در این صورت، قرارداد یکسان به سند انتقال رسمی تبدیل خواهد شد.