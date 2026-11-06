فتح‌الله اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نقش روستا بازارها در تأمین ارزاق عمومی اظهار کرد: در گذشته در هر روستا یک فروشگاه کوچک وجود داشت؛ اما امروز با تغییر الگوی اقتصاد روستایی و شکل‌گیری فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای، نیاز به مراکز عرضه منسجم‌تر بیشتر احساس می‌شود.

وی افزود: هم‌اکنون هشت شهرستان استان از روستا بازار برخوردارند و ملکشاهی، سیروان و چرداول از شهرستان‌های فاقد این مرکز به شمار می‌روند؛ راه‌اندازی روستا بازار ملکشاهی نیز در دست اقدام قرار دارد.

اسکندری در توضیح روند اجرای این طرح گفت: راه‌اندازی روستا بازار در هر شهرستان نیازمند مصوبه کشوری است که این مجوز اخذ شده و با فرمانداری‌ها نیز هماهنگی‌های لازم انجام گرفته است؛ مرحله بعدی این است که در هر شهرستان، زمین یا مکان مناسبی برای احداث این مرکز پیدا و معرفی شود.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس دستورالعمل این طرح، امکان دعوت از سرمایه‌گذار برای احداث و راه‌اندازی روستا بازار وجود دارد و تلاش می‌شود با همراهی فرمانداران، زمینه حضور بخش خصوصی در این شهرستان‌ها فراهم شود.

مدیرکل تعاون روستایی ایلام با اشاره به ظرفیت موجود در استان گفت: هم‌اکنون یکی از بهترین روستا بازارهای غرب کشور در ایلام فعال است و با جذب سرمایه‌گذار، فاز دوم این مجموعه نیز راه‌اندازی خواهد شد تا دسترسی مردم به اقلام اساسی بهبود یابد.

اسکندری در پایان تأکید کرد: توسعه روستا بازارها علاوه بر تسهیل دسترسی روستاییان به کالاهای مورد نیاز، به تنظیم بازار محلی و کاهش هزینه تأمین کالا در مناطق دورافتاده کمک می‌کند.