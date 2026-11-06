به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، به مناسبت روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه، نمایشگاه ترویج علم و مجموعه‌ای از برنامه‌های علمی و ترویجی با همکاری اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران و انجمن ترویج علم برگزار می‌شود.

این برنامه‌ها با هدف گسترش فرهنگ علمی، تقویت تعامل میان دانشگاه و جامعه و فراهم‌کردن بستری برای تجربه و آشنایی بیشتر با علم، در بخش‌های مختلف دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، رویدادهای این مجموعه عبارت‌اند از:

نمایشگاه ترویج علم: ۱۸ تا ۲۰ آبان‌ماه، پردیس مرکزی دانشگاه تهران

بزرگداشت روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه: ۱۸ آبان‌ماه، کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران (سالن افشار)

نشست‌های ترویجی: ۲۵ تا ۲۷ آبان‌ماه، دانشکده علوم پایه

نمایش فیلم‌های علمی ـ تخیلی «رصد آسمان» : ۲۵ تا ۲۷ آبان‌ماه، خوابگاه‌های دانشگاه تهران

این مجموعه برنامه‌ها فرصتی برای حضور در فضایی علمی، تعاملی و الهام‌بخش فراهم می‌کند تا علم از دریچه تجربه، گفت‌وگو و مشاهده به مخاطبان معرفی شود.

علاقه‌مندان می‌توانند برای عضویت در تشکل‌های دانشجویی به سامانه جامع فرهنگی و دانشجویی دانشگاه تهران به نشانی cultural.ut.ac.ir مراجعه کنند.