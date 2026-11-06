به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حداد عادل، صبح جمعه در نشستی صمیمانه با حضور مدیران دانشنامه اصفهان و استاندار اصفهان، پس از ارائه گزارش عملکرد این دانشنامه، اظهار کرد: اصفهان تنها شهری است که برای خودش دانش‌نامه مدون کرده است، تا کنون هیچ شهری دانش‌نامه نداشته است، البته هستند شهرهایی که پیرامون شهرشان کتابی نوشته باشند، اما به شکل دایره‌المعارف یا دانشنامه نبوده‌اند.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی افزود: از آذرماه سال گذشته که «دانش‌نامه اصفهان» رونمایی شده است، شخصاً در سه جلسه پیرامون این دانشنامه حضور داشته‌ام و نگارش دانشنامه تخت فولاد را سرآغاز خوبی برای نگارش دانشنامه اصفهان می‌دانم.

دانشنامه اصفهان باید در پنج سال به سرانجام برسد

حداد عادل با تأکید بر اهمیت سرعت بخشیدن در نگارش دانشنامه اصفهان، خطاب به مدیران این دانشنامه گفت: اگر بخواهید با همین سرعت پیش بروید، ۳۰ سال طول می‌کشد تا دانشنامه به سرانجام برسد، در صورتی که این کار نهایتاً باید پنج ساله جمع شود، دانشنامه‌ای که جمع‌آوری مقالات آن ۳۰ سال به طول بیانجامد، در ذهن مخاطب هویت پیدا نمی‌کند، نسلی که می‌خواهد به این دانشنامه مراجعه کند، باید به ابتدا تا انتهای آن دسترسی داشته باشد، به عبارتی، یا نباید کاری را انجام داد، یا اگر انجام می‌شود، باید به لوازم آن هم ملتزم شویم.

وی با اشاره به اهمیت مباحث اقتصادی در سرعت بخشیدن به فرایند اتمام این دانشنامه، بر اهمیت مسئولیت‌پذیری دستگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی استان در هموار ساختن مسیر نشر دانشنامه اصفهان تأکید کرد و ادامه داد: درست است که استاندار و شهردار اصفهان در این مسیر همراهی فراوانی داشته‌اند و تعهدهایی برای ادامه راه نیز متقبل شده‌اند و فولاد مبارکه نیز در این راستا همکاری خوبی داشته، اما با توجه به شرایط کنونی استان و وضعیت موجود اقتصاد کشور، می‌طلبد که دستگاه‌های اقتصادی استان برای سرعت بخشیدن به این فرایند همکاری لازم را با مجموعه دانشنامه اصفهان داشته باشند.

مدیرعامل بنیاد دانشنامه جهان اسلام تصریح کرد: یکی از لوازم تهیه و نوشتن دانشنامه، داشتن کتابخانه قوی است که محققان بتوانند به راحتی از آن استفاده و به آن استناد کنند، چون همیشه دانشنامه متکی به دانستن و داشتن کتابخانه‌ای بزرگ است، به عنوان مثال، ما برای فراهم کردن دایرةالمعارف جهان اسلام، ۲۸۰۰ مجله از جهان اسلام را داریم، شما نیز اگر بتوانید کتابخانه‌ای از کتاب‌های اصفهان‌شناسی و اصفهان‌پژوهی احداث کنید، می‌تواند مرجع خوبی برای نوشتن دانشنامه باشد و پس از آن نیز برای آیندگان یادگار ارزشمندی خواهد بود.

اصفهان‌شناسی بدون بررسی ارتباط با هند و عثمانی کامل نیست

وی با اشاره به اهمیت ارتباط اصفهان و دهلی و اصفهان و استانبول در گذشته‌های دور، تصریح کرد: نمی‌توان مبحث وسیعی چون ارتباط هند و عثمانی با اصفهان که دارای اهمیت فراوانی است را در این دانشنامه نادیده گرفت، به عبارتی اصفهان‌شناسی بدون ارتباط سلاطین صفوی و پادشاهان شیعه هند شدنی نیست، همانطور که کتابخانه‌های هند پر است از اسناد ناخوانده مکاتبات سلاطین صفوی با سلاطین شیعه هندی، در دوره صفوی سه امپراتوری وجود داشت که قدرت آن‌ها کمابیش در حد هم بوده است، عثمانی، صفوی و گورکانی، این سه قدرت جهان اسلام تقریباً با هم هم‌آورد بودند و البته با هم در ارتباط نیز بوده‌اند، نکات مهمی از این دست باید در گروه تاریخ دانشنامه به صورت مجزا نوشته شود؛ البته احوال بزرگانی که از اصفهان به هند رفته‌اند، چون صائب، حزین و دیگر بزرگان نیز باید در این دانشنامه ذکر شود.

حداد عادل با تشکر از مدیران دانشنامه اصفهان، نوشتن دانشنامه را به درخت گردو تشبیه کرد که سال‌های زیادی به رسیدگی نیاز دارد تا به بار بنشیند، لیکن تا چند صد سال می‌توان از آن بهره برد و افزود: پیشنهاد می‌کنم برای هرچه زودتر به نتیجه رسیدن کار، مدخل‌های دانشنامه به سرعت مشخص و تکمیل و مسئولان سرشاخه‌ها مشخص شوند و با تقسیم‌بندی موضوعی شرایطی فراهم کنیم تا این کار هرچه زودتر و به امید خدا به نتیجه نهایی برسد.