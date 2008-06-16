به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی وزیر امور خارجه پیش از ظهر امروز در نشست پرسش و پاسخ که پس از سخنرانی او در مراسم افتتاحیه هجدهمین همایش بین المللی خلیج فارس انجام شد اظهار داشت: موضوع امنیت و ثبات در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس از گذشته های دور مطرح بوده اما در چند دهه اخیر شاهد گفتگوها و ارتباطات بسیاری در این چارچوب بوده ایم.

متکی همچنین با اشاره به تجاوز نظامی رژیم صدام به ایران در جریان هشت سال دفاع مقدس گفت : این جنگ از جمله مواردی بود که نهایتا بازیگران اصلی را به این نکته رهنمون کرد که امنیت منطقه ای باید به عنوان بخشی از بسته نگاه آنها به منطقه ما مورد توجه قرار گیرد.

وزیر خارجه ادامه داد: بر اساس آنچه که گفته شد بند هشتم قطعنامه 598 به امنیت منطقه ای در این حوزه اختصاص یافت؛ باید توجه داشت که درخلیج فارس برای بازیگران منطقه و بازیگران خارج از آن دو نکته مهم است. نکته نخست مدیریت انرژی در حوزه خلیج فارس و نکته دیگر امنیت انرژی در آن است.

رئیس دستگاه دیپلماسی کشوریادآور شد: کسانی ازدیرزمان رویای مدیریت انحصاری انرژی خلیج فارس را در نظر داشته اند که فکر می کنم این موضوع برای مصرف کنندگان عمده این منطقه مسئله ای قابل اهمیت بوده باشد؛ به هر حال اروپا و کشورهای عمده مصرف کننده انرژی در آسیا نوع مدیریت انرژی در خلیج فارس را مورد تمرکز ویژه قرار می دهند.

متکی همچنین گفت: بر اساس آنچه که گفته شد این کشورها در خصوص دخالت اهداف سیاسی در این مدیریت دغدغه هایی دارند و این در حالی است که مدیریت جمهوری اسلامی ایران بر منابع انرژی خود به صورت مستقل ساماندهی شده است.

وزیر خارجه افزود : موضوع دیگر ،‌ امنیت انرژی در منطقه خلیج فارس است که به میزان افزایش نیاز به انرژی این منطقه از سویی و تحولات دائما رو به رشد قیمت ها از دیگر سو کشورهای مختلف را در تعامل با این منطقه محتاط کرده است.

وی با اشاره به رویکرد محتاطانه 1+5 به مقوله امنیت درخارمیانه وخلیج فارس اظهارداشت: این رویکرد محتاطانه از این منظر باید مورد بررسی قرار گیرد به هر صورت مقوله امنیت منطقه ای با رویکرد بومی سازی و تکیه بر کشورهای منطقه الزاما به معنای رد همکاری با دیگران نیست.

متکی تصریح کرد: آنچه ما با آن مخالف هستیم هژمونی و رویکرد آمرانه دیگر کشورها به موضوعات منطقه است در واقع ما با رویکرد همکاری در قالب منطقه ای هیچ مشکلی نداریم ما فکر می کنیم مناطق مختلف در اتصال و ارتباط مستقیم و در رابطه تاثیر گذاری بر یکدیگر قرار دارند بنابراین آنچه در این منطقه در عرصه های مختلف اهمیت ویژه می یابد، تاثیر گذاری نوع ساماندهی مسائل بر مناطق دیگر است.

وزیر خارجه با اشاره به ارائه بسته پیشنهادی ایران به کشورهای غربی برای مدیریت و حل مهمترین مسائل جهان اظهار داشت: فلسفه ارائه بسته ایران در اوایل ماه گذشته میلادی به گروه کشورهای 1+5 و دیگران با چنین نگاهی تنظیم شده بود. در واقع رویکرد ما در این بسته رویکردی مسئولانه، متعهدانه و در چارچوبی سازنده بوده است.

وی در ادامه سخنانش به طور تلویحی به مقایسه بسته پیشنهادی ایران و 1+5 پرداخت و یادآور شد : اتفاقا بسته پیشنهادی ما نه خواستی را برای خودمان مطرح می کند و نه در یک نگاه مبتنی بر چانه زنی به طرح مباحث مختلف می پردازد بلکه صرفا با اهداف سازنده و در راستای کمک به حل معضلات و مشکلات منطقه ای و فرا منطقه ای ارائه شده است.

ادامه دارد...