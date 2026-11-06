منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر، در جریان بازدید صبح امروز از اقدامات انجام‌شده برای لایروبی مسیل‌ها و بهسازی پل‌های فاقد توان عبور سیلاب در محورهای ارتباطی جنوب استان، اظهار کرد: با ورود سامانه بارشی از سمت غرب به استان، طی روز گذشته شاهد بارش‌های پراکنده و وزش تندباد در مناطقی از استان بودیم، اما اصل بارش‌ها از بعدازظهر امروز جمعه از نواحی غرب و جنوب استان آغاز و به‌تدریج تا روز شنبه همه مناطق استان را فرا خواهد گرفت.

وی افزود: بارش‌ها طی امشب و روز شنبه شدت خواهد یافت و فعالیت این سامانه تا پایان روز یکشنبه تداوم دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: تا روز یکشنبه ابرناکی، مه‌آلودگی، رعدوبرق و صاعقه، بارش‌های رگباری، وزش تندباد و طوفان لحظه‌ای پیش‌بینی شده و احتمال جاری شدن روان‌آب و سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی به‌ویژه در مناطق شیب‌دار، نواحی غربی و جنوبی و مناطق هم‌مرز با استان‌های لرستان، چهارمحال و بختیاری، فارس و کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد.

شیشه‌فروش با اشاره به کاهش دما در پی فعالیت این سامانه، گفت: بارش برف به علت ریزش هوای سرد و کولاکی شدن محورها در مناطق مرتفع و سردسیر از دیگر تأثیرات این سامانه خواهد بود.

وی با بیان اینکه تیم‌های امدادی و خدمات‌رسان با تجهیزات امداد سیل و کنترل حوادث در مناطق تعیین‌شده مستقر شده‌اند، افزود: نیروهای اداره راهداری، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، پلیس راه، جمعیت هلال احمر، شرکت‌های آزادراه، اورژانس و شرکت‌های گاز، برق و آب و فاضلاب در محورهای جاده‌ای، گردنه‌ها و مناطق شهری و روستایی در آماده‌باش قرار گرفته‌اند.

احتمال وقوع سیلاب‌های محلی به دلیل خشکی زمین

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اعلام اینکه این سامانه، نخستین بارش مؤثر در سال زراعی جاری در استان است، اظهار کرد: به علت شرایط خشکی زمین، وقوع سیلاب‌های محلی دور از انتظار نیست و بر این اساس لازم است همه دستگاه‌ها و بخش‌های مرتبط آمادگی لازم را داشته باشند.

وی بر آماده‌به‌کار بودن ماشین‌آلات، دپوی نمک و شن در راهدارخانه‌های مناطق برف‌گیر و همچنین آمادگی پایگاه‌های امدادی شهری و روستایی تأکید کرد و گفت: تقویت تیم‌های عملیاتی هلال احمر در جاده‌ها، تأمین اقلام ضروری و پیش‌بینی ظرفیت‌های اسکان اضطراری برای مسافران نیز در دستور کار قرار گرفته است.

شیشه‌فروش با اشاره به ضرورت رعایت الزامات ایمنی برای پیشگیری از وقوع حوادث، افزود: رعایت الزامات ایمنی تردد در محورهای جاده‌ای، تقویت تجهیزات امداد زمستانی و همراه داشتن زنجیر چرخ در خودروهای سبک و سنگین با نظارت پلیس راه و راهداری ضروری است.

وی تأکید کرد: شهروندان باید از انجام سفرهای غیرضروری در محورهای جاده‌ای، کوهستانی و برف‌گیر خودداری کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: اجرای طرح‌های کاهش خطر و استحکام‌بخشی سازه‌های ناپایدار در برابر تندبادهای موقتی، پرهیز از صعود به ارتفاعات و انجام فعالیت‌های تفریحی در طبیعت و همچنین خودداری عشایر و دامداران از تردد و توقف در ارتفاعات و حاشیه رودخانه‌ها از دیگر توصیه‌های ایمنی است.

وی بر حفاظت از محصولات و سازه‌های کشاورزی، گلخانه‌ها، واحدهای دام و طیور و شبکه‌های آب و گاز در برابر سیل و بارش برف تأکید کرد و افزود: حفاظت از محصولات کشاورزی و شبکه‌های آب در برابر یخ‌زدگی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

شیشه‌فروش گفت: کنترل دما و رطوبت در گلخانه‌ها، سالن‌های پرورش قارچ و واحدهای دام و طیور و همچنین حفاظت از مزارع پرورش ماهی و کندوهای زنبور عسل در برابر تندباد، روان‌آب، سیلاب و کاهش دما ضروری است و باید با کنترل دما و تأمین سوخت مورد نیاز، از بروز خسارت جلوگیری شود.

وی استفاده از ضدیخ در رادیاتور خودروها و ماشین‌آلات کشاورزی را نیز ضروری دانست.

استقرار نیروهای امدادی در بیش از ۲۰۰ پایگاه ثابت و سیار

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با تأکید بر رعایت اصول ایمنی در استفاده از وسایل گرمازا و گازسوز، گفت: کنترل ایمنی در نصب و استفاده از بخاری‌ها و اطمینان از باز بودن مسیر خروج دود از طریق دودکش در اماکن عمومی، کارگاه‌ها، معادن، مساجد و محل‌های اقامت ضروری است.

وی افزود: صرفه‌جویی در مصرف گاز در همه بخش‌های مصرف نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

شیشه‌فروش از استقرار تیم‌های امدادی و خدمات‌رسان ثابت و سیار در مناطق در معرض خطر، محورهای جاده‌ای روستایی و شهری، پایگاه‌ها و راهدارخانه‌ها خبر داد و اظهار کرد: این نیروها به همراه تجهیزات و ماشین‌آلات در بیش از ۲۰۰ پایگاه ثابت و سیار اورژانس، ۴۶ راهدارخانه، ۴۶ پایگاه امداد جاده‌ای هلال احمر، پاسگاه‌های پلیس راه و واحدهای خدمات شهری و آتش‌نشانی مستقر شده‌اند.

وی ادامه داد: همچنین ظرفیت ۱۱۴ شهرداری و ۹۰۰ دهیاری استان برای مقابله با حوادث احتمالی و ارائه خدمات به مردم در حالت آماده‌باش قرار گرفته است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در پایان با اشاره به فعالیت شبانه‌روزی تلفن‌های امدادی، گفت: شماره ۱۴۱ برای اطلاع‌رسانی از وضعیت راه‌ها، ۱۱۲ جمعیت هلال احمر، ۱۱۵ اورژانس، ۱۲۵ آتش‌نشانی شهرداری‌ها، ۱۹۴ امداد گاز، ۱۲۲ امداد آب و فاضلاب، ۱۲۱ امداد برق و ۱۱۰ نیروی انتظامی به صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی و ارائه خدمات به امدادخواهان هستند.