خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها-محمدرضا بهرامی صفت: ورزش معلولان و جانبازان همواره نماد بارز اراده پولادین، خودباوری و عبور از سد محدودیت‌ها است؛ عرصه‌ای که ورزشکاران غیور آن با دستی خالی از امکانات و دلی سرشار از انگیزه، پرچم پرشکوه جمهوری اسلامی ایران را در معتبرترین میادین بین‌المللی نظیر بازی‌های پارالمپیک و پاراآسیایی به اهتزاز درمی‌آورند. درخشش این قهرمانان در رویدادهای برون‌مرزی، فراتر از یک افتخار ورزشی پیامی روشن از توانمندی این قشر به جامعه است.

تداوم افتخارآفرینی‌ها و حفظ انگیزه‌های قهرمانی بیش از هر چیز نیازمند نگاه ساختاری، حمایت همه جانبه نهادهای مسئول، رفع دغدغه‌های معیشتی و تمرینی و توسعه زیرساخت‌های استاندارد است تا قهرمانان نام‌آوری همچون فرزندان برومند همدان بتوانند با خیالی آسوده برای اعتلا و سرافرازی کشور گام بردارند.

بررسی کارنامه و سوابق ورزشی چهره‌های شاخص پارادوومیدانی کشورمان گویای سال‌ها تلاش و افتخارآفرینی در سخت‌ترین شرایط است.

«حمید اسلامی» دونده روشندل و ملی‌پوش برجسته پارادوومیدانی کشور که نام و رزومه رسمی وی در تالار افتخارات کمیته ملی پارالمپیک ثبت شده است، یکی از شاخص‌ترین الگوهای استقامت در ورزش ایران محسوب می‌شود.

براساس اسناد رسمی ثبت شده در کمیته ملی پارالمپیک و سوابق قهرمانی، «حمید اسلامی» متولد پنجم اردیبهشت سال ۱۳۶۶ در استان همدان است که در کلاس پزشکی و ورزشی T۱۱ و ویژه ورزشکاران نابینا، در مواد استقامتی به ویژه دوهای ۱۵۰۰ متر و ۵۰۰۰ متر فعالیت می‌کند و کارنامه حرفه‌ای این ورزشکار پرافتخار همدانی مملو از حضور قدرتمند در رویدادهای معتبر قاره‌ای و جهانی است.

این دونده باتجربه در جریان بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۱۴ اینچئون کره جنوبی موفق شد با ثبت رکورد ۴:۲۱.۶۲ در ماده ۱۵۰۰ متر کلاس T۱۱ نشان ارزشمند نقره را بر گردن بیاویزد و افتخاری بزرگ برای کاروان ورزشی ایران به ارمغان آورد.

مسیر افتخارآفرینی این قهرمان همدانی در ادامه با اقتدار بیشتری تداوم یافت و او در بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا توانست با نمایشی خیره‌کننده در ماده ۱۵۰۰ متر مردان کلاس T۱۱ مدال طلای مسابقات را از آن خود کند و طنین‌انداز سرود ملی کشورمان در سالن مسابقات باشد.

اسلامی همچنین در سال‌های فعالیت حرفه‌ای خود با حضور در مسابقات جهانی و تورنمنت‌های بین‌المللی معتبر از جمله رویدادهای جهانی امارات موفق به کسب عناوین برتر شد تا مجموع مدال‌های برون‌مرزی وی در میادین آسیایی و جهانی به بیش از چهارده نشان رنگارنگ برسد.

حمید اسلامی در ادامه این مسیر درخشان در جریان پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ژاپن نیز با حضور در ماده ۱۵۰۰ متر کلاس T۱۱ توانست با کسب مقام سوم مدال برنز این دوره از مسابقات را به گنجینه افتخارات خود اضافه کند.

حمایت مسئولان در حد و قواره قهرمانان نیست

حمید اسلامی مدل آور بازی‌های پاراآسیایی ناگویا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به کسب مدال برنز در بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا اظهار کرد: حمایت مسئولان از ورزش معلولان در حد و قواره‌ای نیست که بتواند پاسخگوی نیازهای قهرمانان این عرصه باشد و افت محسوس مدال آوری استان همدان زنگ خطری جدی برای ورزش قهرمانی محسوب می‌شود که نیازمند واکاوی و توجه ویژه مدیران استانی است.

وی افزود: در رقابت‌های دوومیدانی پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا ژاپن در ماده ۱۵۰۰ متر کلاس T۱۱ توانستم با کسب مقام سوم مدال ارزشمند برنز این دوره از مسابقات را برای کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران به ارمغان آورم و پرچم کشورمان را به اهتزاز درآورم.

ملی‌پوش باتجربه پارادوومیدانی ایران با مرور خاطرات آغاز فعالیت ورزشی خود گفت: از سال ۱۳۸۱ ورود جدی خود را به عرصه ورزش آغاز کردم و در گام نخست وارد رشته گلبال شدم که آن زمان ورزش اول نابینایان محسوب می‌شد اما با هوشمندی و پیشنهاد مربیان پایه‌ام آقایان مهدی محمدی، وحید تهران دوست و مصطفی قاسمی به دلیل سنخیت استایلم با دوومیدانی تغییر مسیر دادم و خوشبختانه توانستم از سن ۱۵ سالگی به صورت حرفه‌ای پا به این عرصه بگذارم.

اسلامی با یادآوری نخستین افتخارات برون‌مرزی خود تصریح کرد: در سال ۱۳۸۳ موفق شدم در مسابقات جهانی کشور چک عنوان قهرمانی را از آن خود کنم و نخستین مدال ملی خود را به دست آوردم، افتخاری که آن را تقدیم به جامعه رسانه‌ای و حامیان ورزش کردم اما متاسفانه پس از آن به دلیل آسیب‌دیدگی شدید حضور در بازی‌های پاراآسیایی را از دست دادم و مدتی طولانی از میادین دور بودم.

کارنامه پر بار حمید اسلامی از ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۶

وی با اشاره به روند بازگشت پرقدرت خود به میادین بین‌المللی بیان کرد: پس از سپری کردن دوران نقاهت و با اتکا به لطف خدا پس از هفت سال دوری در سال ۲۰۱۱ در مسابقات قهرمانی جهان بزرگسالان در ترکیه به مقام دوم رسیدم و این مسیر موفقیت در سال ۲۰۱۲ با کسب عنوان قهرمانی مسابقات قهرمانی آسیا در کویت تداوم یافت.

این قهرمان نام‌آور همدانی ادامه داد: در سال ۲۰۱۳ در مسابقات جهانی امارات موفق به کسب ۲ مقام سومی شدم و در بازی‌های پاراآسیایی اینچئون ۲۰۱۴ به ۲ نشان نقره دست یافتم، در مسابقات قهرمانی جهان کره جنوبی در سال ۲۰۱۵ بر سکوی سوم ایستادم و در سال ۲۰۱۶ با وجود حضور در پارالمپیک ریو به دلیل حاشیه‌ها و مسائل داوری از دستیابی به مدال بازماندم اما در همان سال در مسابقات آسیایی و اقیانوسیه نایب قهرمان شدم.

اسلامی با اشاره به تداوم افتخار آفرینی‌های خود در سال‌های بعد افزود: در سال ۲۰۱۷ در مسابقات قهرمانی جهان موفق به کسب یک مدال طلا و یک نقره شدم و در بازی‌های پاراآسیایی جاکارتا ۲۰۱۸ نیز ۲ نشان طلا را از آن خود کردم که متاسفانه در یکی از ماده‌ها به دلیل خطای همراه مدال طلا از کاروان گرفته شد و در سال ۲۰۲۴ نیز در مسابقات جهانی امارات به مقام سومی رسیدم.

وی با اشاره به سطح بالای رقابت‌های اخیر خود تصریح کرد: در آخرین رویداد یعنی بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶ با رقبای بسیار سرسخت و قدرتمندی از جمله دونده‌های نامدار ژاپنی و چینی از شرق آسیا و همچنین حریف اردنی به رقابت پرداختم و با وجود تمام کمبودها با غیرت ایرانی روی سکوی سوم ایستادم.

آمار نگران‌کننده سقوط مدال‌آوری در همدان

این دونده پرافتخار استان همدان با انتقاد شدید از بی‌مهری‌های انجام شده به ورزشکاران مدال‌آور گفت: حمایت مسئولان نه تنها کافی نبوده بلکه در حد صفر است، ورزشکاری که می‌خواهد مدال جهانی و آسیایی خود را تکرار کند، نیازمند هزینه، امکانات و پشتیبانی مالی مناسب است اما متاسفانه زیرساخت‌ها و توجهات بسیار ضعیف است.

اسلامی با ارائه آماری نگران کننده از روند نزولی ورزش همدان خاطرنشان کرد: اگر به آمارها نگاه کنیم، استان همدان در سال‌های ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ هر سال ۱۳ مقام رنگارنگ کسب می‌کرد اما این آمار در سال ۱۴۰۱ به ۷ مدال کاهش یافت و متاسفانه در سال ۱۴۰۵ به تنها ۴ مدال سقوط کرد و این افت شدید باید به صورت ریشه‌ای و جدی از سوی مدیران ارشد ورزش استان بررسی شود.

وی در پایان با اشاره به اهداف پیش روی خود در میادین ملی و بین‌المللی گفت: از مسئولان درخواست دارم به ورزش معلولان و جانبازان بهای بیشتری بدهند و نگاه حمایتی خود را تقویت کنند تا بتوانیم ان‌شاءالله در مسابقات جهانی پیش‌رو در ازبکستان خوش بدرخشیم و با آمادگی کامل عازم بازی‌های پارالمپیک لس‌آنجلس آمریکا شویم تا پرچم مقدس کشورمان را بار دیگر به اهتزاز درآوریم.

گفتنی است کارنامه پربار و ۲ دهه افتخارآفرینی «حمید اسلامی» در میادین معتبر بین‌المللی گواهی روشن بر ظرفیت بی‌نظیر ورزشکاران روشندل و جانباز و معلول کشورمان است؛ قهرمانانی که با وجود تمامی کمبودها و موانع با اراده‌ای پولادین برای اعتلا و سرافرازی نام ایران اسلامی می‌جنگند.

هشدارهای صریح این ملی‌پوش پرافتخار درباره افت نگران آمار مدال‌آوری در استان همدان و گلایه از حمایت‌های صفر و حداقلی مسئولان زنگ خطری جدی برای متولیان ورزش استان و کشور است.

تداوم این روند و بی‌توجهی به زیرساخت‌ها و نیازهای قهرمانان، می‌تواند آینده ورزش قهرمانی را با چالش روبه‌رو کند و ایجاد نگاه ساختاری، حمایت‌های مالی موثر و توجه ویژه به قهرمانان پارالمپیکی پیش از آنکه دیر شود، نیازی مبرم و مطالبه‌ای به حق برای تکرار درخشش پرچم مقدس کشورمان در رویدادهای پیش رو نظیر مسابقات جهانی ازبکستان و بازی‌های پارالمپیک لس‌آنجلس خواهد بود.