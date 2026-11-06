به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزه‌نژاد صبح جمعه با تشریح وضعیت جوی، دریایی و دمایی استان هرمزگان اظهار کرد: طی امروز، پانزدهم آبان‌ماه، آسمان استان صاف تا قسمتی ابری همراه با افزایش و گسترش ابر پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در ارتفاعات استان و مناطقی از تنگه هرمز، افزایش ابر با احتمال رگبار پراکنده باران، رعدوبرق و گاه تندباد لحظه‌ای مورد انتظار است.

حمزه‌نژاد ادامه داد: در مناطقی که شرایط برای بارش فراهم نباشد، احتمال وقوع تندباد لحظه‌ای و گردوخاک وجود دارد؛ از این رو توصیه می‌شود شهروندان از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری کنند.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان درباره وضعیت دریایی استان نیز گفت: در محدوده دریایی وزش باد جنوب شرقی پیش‌بینی می‌شود که موجب کمی مواج شدن دریا خواهد شد. همچنین با افزایش ابر، احتمال وقوع تندباد لحظه‌ای و متلاطم شدن موقتی دریا، به‌ویژه در مناطق شمالی تنگه هرمز وجود دارد.

وی با توصیه به شناورهای سبک و صیادی برای رعایت احتیاط‌های لازم هنگام تردد دریایی، خاطرنشان کرد: از لحاظ دمایی نیز طی این مدت نوسان یک تا دو درجه‌ای دما در استان پیش‌بینی می‌شود.