مجتبی دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اعلام وقوع آتش‌سوزی در یک منزل مسکونی، نیروهای عملیاتی ایستگاه شماره ۱۶ آتش‌نشانی به‌سرعت به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: این حادثه حدود ساعت ۱۱:۳۰ رخ داد و آتش‌نشانان پس از حضور در محل و انجام ارزیابی اولیه دریافتند که کانون آتش‌سوزی در قسمت پذیرایی منزل مسکونی قرار دارد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان ادامه داد: به دلیل حبس شدن دود و حرارت بالا در محیط بسته، شرایط بسیار خطرناکی ایجاد شده و احتمال وقوع پدیده «بک‌درفت» یا انفجار ناگهانی دود و بازگشت شعله وجود داشت.

دهقانی گفت: تیم عملیاتی با بهره‌گیری از دانش تخصصی، تجهیزات و رعایت کامل اصول ایمنی، عملیات تهویه و کنترل تخصصی جریان هوا را اجرا کرد و موفق شد پیش از گسترش آتش و وقوع هرگونه انفجار ناشی از بک‌درفت، حریق را به‌طور کامل اطفا کند.

وی افزود: نیروهای آتش‌نشانی پس از مهار حریق، محیط را به‌طور کامل ایمن‌سازی و رفع خطر کردند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با اشاره به پایان این عملیات بدون تلفات جانی، اظهار کرد: واکنش سریع و هوشیاری آتش‌نشانان موجب شد این حادثه بدون خسارت جانی به پایان برسد و خسارت‌های مالی نیز به حداقل ممکن کاهش یابد.

دهقانی از شهروندان خواست در صورت مواجهه با حریق در فضاهای محبوس، از باز کردن ناگهانی در و پنجره‌ها خودداری کنند و گفت: شهروندان باید در چنین شرایطی مراتب را بلافاصله از طریق شماره ۱۲۵ به سازمان آتش‌نشانی اطلاع دهند.