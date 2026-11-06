سرهنگ عبدالرضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی استان اصفهان اظهار کرد: از صبح امروز بارش باران در برخی محورهای استان آغاز شده و در حال حاضر محورهای دامنه و نجف‌آباد، گردنه رخ، کنارگذر شرق اصفهان و محور زرین‌شهر شاهد بارندگی هستند.

وی افزود: با توجه به بارش باران و لغزندگی سطح جاده‌ها، ضروری است رانندگان هنگام عبور از این محورها سرعت مطمئنه را رعایت کرده و از شتاب‌زدگی در رانندگی پرهیز کنند.

رئیس پلیس راه استان اصفهان با تأکید بر ضرورت رعایت فاصله طولی مناسب با خودروی جلویی، گفت: رانندگان باید از ترمزگیری ناگهانی، سبقت‌های غیرمجاز و حرکات مخاطره‌آمیز در مسیرهای بارانی خودداری کنند.

میرزایی خاطرنشان کرد: رانندگان با توجه به شرایط جوی و لغزندگی محورها، با احتیاط بیشتری رانندگی کنند تا از وقوع حوادث و سوانح رانندگی پیشگیری شود.