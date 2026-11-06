به گزارش خبرگزاری مهر، حمید نیلی احمدآبادی از تجلیل ۲ چهره برجسته و اثرگذار عرصه قرآن کریم در آیین اختتامیه این رقابت‌ها خبر داد و با تاکید بر اهمیت تکریم خادمان فرهنگ قرآنی اظهار کرد: در این دوره از مسابقات از خدمات و تلاش‌های ارزنده استاد محمدرضا ابوالقاسمی از فعالان قرآنی کشور و کارشناس برنامه تلویزیونی «محفل» و استاد حسین دهقانی از استان همدان تجلیل خواهد شد.

وی افزود: این آیین با هدف ارج نهادن به تلاش‌های فعالان قرآنی، معرفی الگوهای موفق و پاسداشت سال‌ها مجاهدت افرادی که در مسیر آموزش، گسترش و ترویج فرهنگ قرآنی نقش‌آفرینی کرده‌اند، برگزار می‌شود.