به گزارش خبرنگار مهر، دویست‌وپنجاه‌ویکمین اجتماع «نحن منتقمون» مردم کرمانشاه، شامگاه جمعه ۱۵ آبان‌ماه، در قالب آخرین شب از هفته سی‌وششم تجمعات شبانه برگزار می‌شود.

این اجتماع از ساعت ۲۰:۳۰ آغاز خواهد شد و شرکت‌کنندگان مسیر میدان فردوسی تا میدان آیت‌الله کاشانی را طی خواهند کرد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، استغاثه برای تعجیل در ظهور و اقامه نماز استغاثه نیز از بخش‌های این مراسم خواهد بود.

این اجتماع با هدف حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران، تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب و خونخواهی رهبر شهید برگزار می‌شود.