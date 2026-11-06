به گزارش خبرنگار مهر، دلار از افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن حمایت گرفت، هرچند کاهش بازده اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا مانع از رشد بیشتر آن شد.

به نوشته رویترز، افت بازارهای سهام فناوری پس از نگرانی‌ها درباره افزایش نظارت بر صنعت هوش مصنوعی و احتمال کند شدن توسعه مراکز داده در آمریکا شدت گرفت. این تحولات پس از پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و افزایش نگرانی‌ها درباره تغییر سیاست‌های اقتصادی و تجاری دولت این کشور رخ داد.

در معاملات روز جمعه، ین ژاپن در برابر دلار تا سطح ۱۵۷.۲۷ ین تقویت شد که بالاترین سطح یک هفته اخیر بود؛ با این حال، بخشی از رشد خود را از دست داد و در ادامه معاملات در محدوده ۱۵۷.۸ ین معامله شد.

فرانک سوئیس نیز حدود ۰.۲ درصد در برابر دلار تقویت شد.

در مقابل، یورو با کاهش ۰.۲ درصدی به ۱.۱۱۹۸ دلار رسید. شاخص دلار که ارزش این ارز را در برابر سبدی از شش ارز اصلی اندازه‌گیری می‌کند، با افزایش ۰.۳ درصدی به ۱۰۱.۷۴ واحد رسید.

پوند انگلیس نیز پس از تصمیم بانک مرکزی بریتانیا برای افزایش نرخ بهره، حدود ۰.۱ درصد در برابر دلار کاهش یافت و به ۱.۳۴۳۳ دلار رسید.

در بازار اوراق قرضه، بازده اوراق دوساله خزانه‌داری آمریکا در جریان معاملات شبانه حدود ۱۰ واحد پایه کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح از ۱۰ سپتامبر رسید. بازده اوراق ۱۰ساله آمریکا نیز نزدیک به ۶ واحد پایه افت کرد.

بر اساس معاملات قراردادهای آتی نرخ بهره، احتمال افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره آمریکا در ماه دسامبر حدود ۷۰ درصد برآورد شده است؛ در حالی که این احتمال در روز چهارشنبه بیش از ۸۰ درصد بود.

تحلیلگران معتقدند تا زمانی که نگرانی‌ها درباره بازار سهام و چشم‌انداز اقتصاد جهانی ادامه داشته باشد، تقاضا برای ارزهای امن می‌تواند همچنان از دلار، ین و فرانک سوئیس حمایت کند.