رحمت جلیلیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به صدور هشدار هواشناسی و احتمال بروز شرایط نامساعد جوی، اظهار کرد: برای تأمین ایمنی تردد در محورهای مواصلاتی استان، تمامی نیروهای عملیاتی راهداری در حالت آماده‌باش قرار گرفته‌اند و تمهیدات لازم برای مدیریت پیامدهای احتمالی بارندگی و اختلال در تردد جاده‌ای پیش‌بینی شده است.

وی افزود: گشت‌های راهداری به‌طور مستمر در جاده‌های استان حضور دارند و با پایش وضعیت مسیرها و انجام بازدیدهای میدانی، شرایط راه‌های ارتباطی را بررسی می‌کنند.

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه با اشاره به اقدامات پیشگیرانه انجام‌شده، تصریح کرد: پل‌ها و آبروهای موجود در محورهای مواصلاتی پاک‌سازی شده‌اند تا در زمان بارندگی، عبور جریان آب با مشکل مواجه نشود.

جلیلیان با تأکید بر آمادگی تجهیزات و امکانات عملیاتی راهداری خاطرنشان کرد: ماشین‌آلات راهداری در آماده‌باش کامل هستند و راهدارخانه‌های استان نیز برای ارائه خدمات به مسافران و کمک به درراه‌ماندگان احتمالی آمادگی دارند.

وی ادامه داد: در صورت بروز شرایط اضطراری یا اختلال در تردد جاده‌ای، نیروها و امکانات راهداری برای ارائه خدمات به‌موقع به کاربران جاده‌ای به کار گرفته خواهند شد.

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه در پایان از رانندگان و هم‌استانی‌ها خواست با توجه به هشدارهای هواشناسی، از سفرهای غیرضروری خودداری کنند و پیش از حرکت، آخرین وضعیت جوی و ترافیکی راه‌ها را از طریق سامانه گویای ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌های کشور پیگیری کنند.

به گفته جلیلیان، سامانه ۱۴۱ به‌صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی و ارائه اطلاعات مورد نیاز به کاربران جاده‌ای است.