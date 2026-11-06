خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: راه‌های ارتباطی یکی از زیرساخت‌های مهم در توسعه مناطق روستایی به شمار می‌روند و کیفیت این مسیرها تأثیر مستقیمی بر زندگی روزمره مردم، دسترسی به خدمات عمومی، فعالیت‌های اقتصادی و ارتباط میان شهرها و روستاها دارد.

بخش سعدآباد شهرستان دشتستان با برخورداری از شهرها و روستاهای متعدد و ظرفیت‌های قابل توجه در حوزه کشاورزی، به شبکه‌ای مناسب از راه‌های ارتباطی نیاز دارد تا رفت‌وآمد ساکنان و جابه‌جایی محصولات کشاورزی با سهولت و ایمنی بیشتری انجام شود.

در سال‌های گذشته اقداماتی در زمینه تعریض، بهسازی و آسفالت محورهای ارتباطی این بخش انجام شده است، اما با توجه به افزایش تردد خودروها و توسعه فعالیت‌های اقتصادی و جمعیتی، همچنان برخی مسیرها نیازمند بهسازی، اصلاح و افزایش عرض هستند.

تعریض ورودی روستاها، بهسازی محورهای ارتباطی میان شهرها و روستاها، اصلاح نقاط نیازمند ایمن‌سازی و تکمیل پروژه‌های عمرانی از جمله موضوعاتی است که در برنامه توسعه راه‌های بخش سعدآباد مورد توجه قرار دارد.

در این میان، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام نیز اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چراکه بهره‌برداری از طرح‌هایی مانند پل ورودی درودگاه و بهسازی مسیرهای دسترسی روستاها می‌تواند تأثیر مستقیمی بر کیفیت تردد و رضایت ساکنان داشته باشد.

بررسی دیدگاه‌های مردم و مسئولان محلی نشان می‌دهد که استمرار اجرای طرح‌های عمرانی، تأمین اعتبارات و همکاری دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهری و روستایی می‌تواند روند توسعه زیرساخت‌های ارتباطی سعدآباد را شتاب ببخشد.

مطالبه مردم؛ بهبود مسیرهای ارتباطی و تکمیل طرح‌ها

یکی از اهالی سعدآباد در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت بهبود راه‌های ارتباطی میان شهرها و روستاهای این بخش اظهار کرد: مسیرهای ارتباطی باید متناسب با میزان تردد و نیازهای امروز مردم توسعه پیدا کنند. برخی جاده‌ها به تعریض و بهسازی نیاز دارند و انتظار می‌رود برای تسهیل رفت‌وآمد و افزایش ایمنی این مسیرها برنامه‌ریزی شود.

محمد افزود: ارتباط مناسب میان شهر سعدآباد و روستاهای اطراف، علاوه بر تسهیل رفت‌وآمد مردم، در دسترسی کشاورزان به مزارع و انتقال محصولات نیز اهمیت دارد.

مهدی از اهالی روستای درودگاه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پروژه پل ورودی این روستا گفت: تکمیل پل و بهسازی مسیر ورودی درودگاه از مطالبات مهم مردم است و امیدواریم با پیگیری مسئولان، این پروژه هرچه سریع‌تر تکمیل شود تا شرایط تردد و دسترسی ساکنان بهبود پیدا کند.

حسن از اهالی روستای آل‌یوسفی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت بهسازی راه ارتباطی این روستا اظهار کرد: بهبود کیفیت مسیر و تعریض آن می‌تواند رفت‌وآمد اهالی را آسان‌تر کند و در افزایش ایمنی تردد نقش داشته باشد. انتظار داریم روند اجرای این طرح با جدیت ادامه پیدا کند.

توسعه راه‌های ارتباطی با جدیت دنبال می‌شود

بخشدار سعدآباد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه راهداری و بهسازی راه‌های ارتباطی این بخش اظهار کرد: طی ۲ سال گذشته تحولات مثبتی در حوزه راه‌های ارتباطی سعدآباد رقم خورده و اقدامات ارزشمندی برای ارتقای ایمنی و تسهیل تردد در محورهای مواصلاتی انجام شده است.

تعریض و بهسازی مسیر سه‌راهی وحدتیه تا ورودی شهر، تعریض و بهسازی بلوار اصلی شهر سعدآباد، تکمیل پروژه‌های تعریض و بهسازی مسیر ورودی روستای درودگاه و تکمیل پل ورودی این روستا از جمله اولویت‌های مورد توجه مردم و مسئولان بخش است مصطفی سلیمی‌مفرد افزود: تعریض و بهسازی مسیرهای مواصلاتی سعدآباد به وحدتیه، سه‌راهی جتوط تا ورودی این روستا، سه‌راهی آل‌یوسفی تا ورودی روستا و فاز نخست تعریض مسیر سه‌راهی سربست تا ورودی این روستا، از جمله اقدامات انجام‌شده در این مدت بوده است.

بخشدار سعدآباد با تشریح مهم‌ترین برنامه‌ها و مطالبات این بخش در حوزه راه و راهداری بیان کرد: تعریض و بهسازی مسیر سه‌راهی وحدتیه تا ورودی شهر، تعریض و بهسازی بلوار اصلی شهر سعدآباد، تکمیل پروژه‌های تعریض و بهسازی مسیر ورودی روستای درودگاه و تکمیل پل ورودی این روستا از جمله اولویت‌های مورد توجه مردم و مسئولان بخش است.

سلیمی‌مفرد ادامه داد: تعریض و بهسازی ورودی روستای نظرآقا، اجرای فاز دوم تعریض ورودی سربست و همچنین تعریض مسیر ارتباطی وحدتیه به سیاه‌منصور، از دیگر طرح‌های مورد نیاز بخش سعدآباد به شمار می‌رود که امیدواریم با برنامه‌ریزی و تأمین اعتبارات لازم اجرایی شوند.

وی با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و نقش آن در افزایش ایمنی تردد، تسهیل رفت‌وآمد مردم و رونق اقتصادی منطقه تصریح کرد: انتظار می‌رود با پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان، بخشی از این پروژه‌ها طی ماه‌های آینده تکمیل و به بهره‌برداری برسد.

اجرای طرح‌های بهسازی و تعریض در اولویت است

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای پروژه‌های متعدد برای بهبود راه‌های ارتباطی بخش سعدآباد اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های راه‌های روستایی و فرعی، تعریض محورهای ارتباطی و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام از اولویت‌های این اداره‌کل است و تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت‌های موجود، روند اجرای پروژه‌ها شتاب بگیرد.

فرزاد رستمی با اشاره به ظرفیت همکاری مدیریت شهری و روستایی در اجرای طرح‌های عمرانی حوزه راه افزود: سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آمادگی دارد با مشارکت شهرداری‌ها و دهیاری‌های بخش سعدآباد، نسبت به اجرای پروژه‌های تعریض و بهسازی مسیرهای ورودی شهرها و روستاها اقدام کند.

وی با تشریح بخشی از عملکرد راهداری استان در حوزه راه‌های روستایی اظهار کرد: در نیمه نخست سال جاری، ۴۴.۷ کیلومتر آسفالت‌ریزی در مسیرهای روستایی استان انجام شده و عملیات زیرسازی راه‌های روستایی نیز به طول ۵۸.۵ کیلومتر به اجرا درآمده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر افزود: در راستای افزایش ایمنی و پایداری مسیرها، احداث و اجرای ابنیه فنی نیز به میزان ۷۷ دستگاه انجام شده است که این سازه‌ها با مدیریت جریان آب‌های سطحی و تقویت زیرساخت راه‌ها، نقش مهمی در افزایش دوام مسیرها و بهبود کیفیت تردد دارند.

رستمی با اشاره به وضعیت برخورداری روستاهای استان از راه آسفالته تصریح کرد: بر اساس آخرین ارزیابی‌ها، شاخص برخورداری روستاهای استان بوشهر از راه دسترسی آسفالت به ۹۸ درصد رسیده است و تنها سه روستای باقی‌مانده که جمعیت آن‌ها کمتر از ۲۰ خانوار است، فاقد راه آسفالته هستند که پروژه‌هایی نیز برای بهبود دسترسی این روستاها در دست اجرا قرار دارد.

وی در تشریح دیگر اقدامات انجام‌شده در حوزه راه‌های روستایی و فرعی استان گفت: از ابتدای سال تاکنون، عملیات ساخت، تعریض و بهسازی راه‌های روستایی و فرعی در قالب بیش از ۱۱۵ کیلومتر عملیات راهسازی و اجرای ۳۲ دستگاه ابنیه فنی در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر ادامه داد: همچنین طی این مدت، ۳۱ کیلومتر روکش آسفالت راه‌های روستایی و ۳۰ کیلومتر روکش راه‌های فرعی اجرا شده و عملیات زیرسازی نیز در ۵۳ کیلومتر از محورهای مختلف استان به انجام رسیده است.

رستمی با تأکید بر اینکه اولویت اجرای پروژه‌ها بر اساس نیازسنجی میدانی، میزان تردد و مطالبات مردمی در شهرستان‌های مختلف استان تعیین می‌شود، خاطرنشان کرد: مجموع این اقدامات با هدف ارتقای ایمنی تردد، کاهش تصادفات جاده‌ای و فراهم‌کردن زیرساخت‌های لازم برای توسعه اقتصادی مناطق روستایی استان بوشهر انجام می‌شود.

تکمیل طرح‌های عمرانی؛ گامی در مسیر بهبود راه‌های سعدآباد

دیدگاه‌های مطرح‌شده از سوی مردم و مسئولان نشان می‌دهد که توسعه راه‌های ارتباطی بخش سعدآباد نیازمند تداوم اقدامات عمرانی و توجه هم‌زمان به تعریض مسیرهای پرتردد، بهسازی ورودی روستاها، تکمیل پل درودگاه و ارتقای ایمنی محورهای ارتباطی است.

هماهنگی میان اداره‌کل راهداری، بخشداری، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز می‌تواند در پیشبرد این برنامه‌ها نقش مؤثری داشته باشد.

با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی و کشاورزی بخش سعدآباد، بهبود شبکه راه‌های ارتباطی علاوه بر افزایش رفاه ساکنان، زمینه دسترسی بهتر به خدمات و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی را فراهم می‌کند.

اکنون انتظار می‌رود با استمرار همکاری دستگاه‌های مسئول و پیگیری مطالبات محلی، پروژه‌های در دست اجرا طبق برنامه تکمیل شوند و مسیر توسعه راه‌های روستایی این بخش با شتاب بیشتری ادامه یابد.