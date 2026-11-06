به گزارش خبرگزاری مهر ، اداره ثبت اسناد و املاک ولیعصر تهران پس از انجام بررسی‌های کارشناسی و رفع موانع و پیچیدگی‌های ثبتی، سند مالکیت یک قطعه زمین به مساحت ۱۶ هزار و ۹۵۴ مترمربع را به نام وزارت امور خارجه صادر کرد.

این سند در چارچوب پیگیری تعیین تکلیف املاک فاقد سند و مستندسازی دارایی‌های غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی و با تلاش کارشناسان و کارکنان اداره ثبت اسناد و املاک ولیعصر صادر شده است.

محمد افخمی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران، با اشاره به اهمیت مستندسازی اموال غیرمنقول دولتی اظهار کرد: تعیین تکلیف وضعیت ثبتی املاک دستگاه‌های اجرایی و صدور اسناد مالکیت رسمی برای این دارایی‌ها، نقش مهمی در صیانت از حقوق عمومی و جلوگیری از بروز اختلافات و تعرض‌های احتمالی به اموال دولت دارد.

وی افزود: بخشی از املاک دولتی به دلیل وجود سوابق پیچیده، نواقص مستندات یا موانع حقوقی و ثبتی، نیازمند بررسی‌های کارشناسی و پیگیری‌های مستمر هستند و رفع این موانع، علاوه بر تثبیت مالکیت دولت، زمینه مدیریت شفاف‌تر و بهره‌برداری قانونمند از دارایی‌های عمومی را فراهم می‌کند.

با صدور این سند، مالکیت رسمی قطعه زمین یادشده به نام وزارت امور خارجه تثبیت شد؛ اقدامی که در کنار تعیین تکلیف سایر املاک دستگاه‌های اجرایی، به شفافیت وضعیت حقوقی دارایی‌های دولت و حفاظت از سرمایه‌های عمومی کمک می‌کند.