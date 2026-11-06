به گزارش خبرنگار مهر، کمیته انضباطی و اخلاق کنفدراسیون فوتبال آسیا آرای انضباطی جدید خود را اعلام کرد که در میان آن‌ها نام سه نماینده فوتبال ایران نیز دیده می‌شود. بر اساس این احکام، باشگاه‌های استقلال و تراکتور به دلیل تخلفات مختلف در رقابت‌های آسیایی جریمه نقدی شدند و سارا دیدار، بازیکن تیم فوتبال خاتون بم نیز با محرومیت دو جلسه‌ای و جریمه نقدی مواجه شد.

استقلال به دلیل رفتار تماشاگران خود و تراکتور به دلیل عدم حضور بازیکن در مصاحبه مصاحبه پس از مسابقه، مشمول جریمه شدند. همچنین بازیکن خاتون بم به دلیل خطای شدید و اخراج در دیدار مقابل ایناک کوبه ژاپن، دو جلسه از همراهی تیمش محروم شد.

باشگاه استقلال به دلیل رفتار تماشاگران خود در دیدار مقابل السد قطر در مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا که ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۳ شهریور ۱۴۰۵) برگزار شد، به پرداخت ۱۱ هزار و ۲۵۰ دلار جریمه نقدی محکوم شد.

بر اساس رأی کمیته انضباطی AFC، دو تماشاگر منتسب به استقلال پس از پایان مسابقه وارد زمین بازی و محوطه‌های اطراف آن شدند و مرتکب رفتار غیرورزشی شدند. این تخلف با استناد به ماده ۶۵ آیین‌نامه انضباطی و اخلاقی کنفدراسیون فوتبال آسیا بررسی و برای استقلال جریمه نقدی در نظر گرفته شد.

نکته قابل توجه در این پرونده، سابقه تخلفات استقلال است چراکه AFC این اتفاق را ششمین تخلف این باشگاه در دوره مربوط به تکرار تخلفات اعلام کرده است.

تراکتور دیگر نماینده فوتبال ایران است که با رأی انضباطی AFC مواجه شده است. این باشگاه به دلیل عدم حضور بازیکن خود در مصاحبه فلش اینترویو پس از دیدار مقابل شباب الاهلی امارات در تاریخ ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶، به پرداخت ۱۰ هزار دلار جریمه نقدی محکوم شد.

این تخلف با استناد به ماده ۳.۳.۹ مقررات مسابقات لیگ نخبگان آسیا در فصل ۲۰۲۶-۲۷ و با در نظر گرفتن ماده ۳۵ همین مقررات بررسی شده است.

در بخش فوتبال زنان نیز سارا دیدار، بازیکن تیم خاتون بم، به دلیل خطای شدید و اخراج در جریان دیدار مقابل ایناک کوبه لئونسا ژاپن در مرحله گروهی لیگ قهرمانان زنان آسیا در تاریخ اول نوامبر ۲۰۲۶ (۱۰ آبان ۱۴۰۵)، با محرومیت دو جلسه‌ای مواجه شد.

کمیته انضباطی AFC این رأی را بر اساس ماده ۴۷ آیین‌نامه انضباطی و اخلاقی صادر کرده است. مطابق حکم، محرومیت دو جلسه‌ای دیدار شامل یک جلسه محرومیت خودکار ناشی از دریافت کارت قرمز نیز می‌شود.

بر همین اساس، سارا دیدار یک جلسه از محرومیت خود را در مسابقه چهارم نوامبر (۱۳ آبان) مقابل نائه‌گوهیانگ کره شمالی سپری کرده و یک جلسه دیگر را نیز در دیدار هفتم نوامبر (۱۶ آبان) مقابل آی‌یِی‌وادی میانمار پشت سر خواهد گذاشت.

علاوه بر محرومیت، بازیکن خاتون بم به پرداخت هزار دلار جریمه نقدی نیز محکوم شده است.

با احتساب آرای صادرشده، مجموع جریمه‌های نقدی در نظر گرفته‌شده برای استقلال، تراکتور و سارا دیدار به ۲۲ هزار و ۲۵۰ دلار می‌رسد. سهم استقلال ۱۱ هزار و ۲۵۰ دلار، تراکتور ۱۰ هزار دلار و بازیکن خاتون بم هزار دلار است.