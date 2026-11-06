محمدالیاس امیریان، مدیر آموزش‌وپرورش سراوان، در گفتگو با خبرنگار مهر، از درخشش دانش‌آموزان و مدارس این شهرستان در نتایج امتحانات نهایی سیستان‌وبلوچستان خبر داد و گفت: سراوان در پایه‌های یازدهم و دوازدهم موفق به کسب رتبه‌های برتر استانی شده است.

وی افزود: مدارس سراوان در پایه دوازدهم رتبه‌های اول، دوم، هفتم و دهم استان را به دست آوردند و در پایه یازدهم نیز موفق به کسب رتبه‌های اول، ششم، دهم و چهاردهم شدند.

چهار مدرسه سراوان در جمع برترین‌های استان

مدیر آموزش‌وپرورش سراوان با اشاره به قرار گرفتن چهار مدرسه این شهرستان در جمع مدارس برتر استان، این موفقیت را حاصل تلاش مستمر دانش‌آموزان، برنامه‌ریزی آموزشی و همراهی مجموعه مدارس و خانواده‌ها دانست.

این نتایج نشان‌دهنده ظرفیت علمی دانش‌آموزان سراوان و توانمندی مجموعه آموزشی این شهرستان در ارتقای کیفیت آموزش و بهبود عملکرد تحصیلی است؛ موفقیتی که می‌تواند زمینه‌ساز تقویت انگیزه دانش‌آموزان و گسترش رقابت علمی میان مدارس منطقه باشد.

دستیابی به این جایگاه در شرایطی رقم خورده است که ارتقای کیفیت آموزش و بهبود نتایج امتحانات نهایی از شاخص‌های مهم ارزیابی عملکرد نظام آموزشی به شمار می‌رود و موفقیت مدارس سراوان می‌تواند الگویی برای تقویت برنامه‌های آموزشی در دیگر مناطق استان باشد.