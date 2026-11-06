به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی با اشاره به جنایت حمله به یک مراسم عروسی در بندر کوهستک شهرستان سیریک، این حمله را مصداق بارز جنایت جنگی دانست و تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک کشور مستقل و عضو سازمان ملل که بدون هیچ اقدام نظامی علیه دیگران، مورد تهاجم قرار گرفته، حق دارد این تجاوز غیرقانونی را در مراجع قضایی بین‌المللی پیگیری کند.

وی با بیان اینکه، پیگیری موضوع تجاوز غیرقانونی به خاک کشورمان و متعاقب آن به شهادت رسیدن کودکان، زنان و مردان بیگناه، اولویت اصلی ما در این پرونده است، تصریح کرد: بر این اساس به محض وقوع این جنایت، روند تحقیقات از سوی مسئولان قضایی استان، مقامات قضایی محلی و ضابطین در دستگاه های امنیتی و انتظامی با کمک کارشناسان نظامی آغاز شد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان درباره روند رسیدگی به این پرونده تأکید کرد: تمام مستندات از جمله اظهارات اولیای دم شهدا، جانبازان، آسیب دیدگان و شهود، گواهی‌های پزشکی قانونی، تصاویر بقایای پیکرها و شواهد به‌دست‌آمده از موشک‌های به‌کاررفته، تکمیل و برای رسیدگی متمرکز به دادسرای امور انقلاب تهران ارسال شده است.

قهرمانی با تأکید بر اینکه در پرونده‌های جنایت جنگی، دفاعیات بلاوجهی مانند «عدم اطلاع فرمانده» از نظر حقوقی مسموع نیست، تصریح کرد: فرماندهان نظامی، حتی در صورت عدم صدور دستور مستقیم، نسبت به اقدامات زیردستان خود دارای مسئولیت کیفری هستند.

وی همچنین به عاملان این جنایات هشدار داد که تاریخ ثابت کرده، هیچ جنایتکاری از مجازات مصون نخواهد ماند و بدون تردید، آمرین، عاملین و شرکا و معاونین این جنایت دیر یا زود در پیشگاه قانون و در برابر دیدگان جهانیان پاسخگوی اعمال جنایتکارانه شان خواهند بود.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در پایان با اشاره به بصیرت مردم و نقش رسانه‌ها در خنثی‌سازی سناریوهای دشمن، خاطرنشان کرد: تلاش‌های ترکیبی دشمن برای براندازی نظام با درایت رهبری معظم انقلاب اسلامی و همدلی و حضور مستمر مردم در صحنه به استیصال کشیده شده و این عزت و اقتدار، نتیجه خون شهدا و ایستادگی ملت ایران است.