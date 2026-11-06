رحیم صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر از ورود سامانه بارشی جدید به کردستان خبر داد و اظهار کرد: با توجه به مخاطرات پیش‌بینی‌شده، هشدار سطح نارنجی هواشناسی برای مناطق مختلف استان صادر شده است.

وی افزود: فعالیت این سامانه از بعدازظهر جمعه ۱۵ آبان آغاز می‌شود و تا پیش از ظهر یکشنبه ۱۷ آبان ادامه خواهد داشت و پیامد آن بارش‌های رگباری، رعدوبرق، وزش باد نسبتاً شدید، مه‌گرفتگی و در برخی مناطق احتمال بارش تگرگ خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی کردستان با تشریح محدوده فعالیت سامانه بیان کرد: روز جمعه نیمه غربی استان و بخش‌هایی از جنوب شهرستان‌های قروه و دهگلان تحت تأثیر بارش‌ها قرار می‌گیرند و روز شنبه فعالیت سامانه به تمام مناطق استان گسترش می‌یابد.

صدیقی ادامه داد: بارش‌ها در روز یکشنبه نیز در سطح استان تداوم خواهد داشت، اما نیمه غربی کردستان بیش از سایر مناطق تحت تأثیر فعالیت این سامانه قرار می‌گیرد.

وی نسبت به احتمال بروز روان‌آب، آب‌گرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل‌ها و طغیان رودخانه‌ها هشدار داد و گفت: شدت بارش‌ها در کنار رعدوبرق و وزش باد می‌تواند موجب اختلال در تردد جاده‌ای، به‌ویژه در محورهای کوهستانی و مناطق مستعد سیلاب شود.

مدیرکل هواشناسی کردستان، وقوع صاعقه، بارش احتمالی تگرگ، کاهش دید افقی بر اثر مه‌گرفتگی و وزش باد نسبتاً شدید را از دیگر مخاطرات این سامانه برشمرد.

صدیقی با تأکید بر ضرورت رعایت توصیه‌های ایمنی از سوی شهروندان خاطرنشان کرد: مردم از توقف و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند و در زمان فعالیت سامانه نیز از ترددهای غیرضروری در مسیرهای پرخطر و حضور در ارتفاعات و فضاهای باز هنگام وقوع رعدوبرق بپرهیزند.