به گزارش خبرنگار مهر، سیدکمال‌الدین میرجعفریان، در نشست بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در سامانه پنجره واحد زمین، خواستار تعیین تکلیف درخواست‌های ارجاع‌شده از طریق این سامانه حداکثر ظرف ۱۵ روز شد و تأکید کرد عدم اعلام نظر دستگاه‌ها در مهلت مقرر به‌منزله تأیید استعلام خواهد بود.

وی با اشاره به اهداف راه‌اندازی سامانه پنجره واحد زمین اظهار کرد: ایجاد بانک اطلاعاتی جامع و مستند، دسترسی دستگاه‌های اجرایی به اطلاعات مورد نیاز را تسهیل می‌کند و از تکرار استعلام‌ها، طولانی‌شدن فرآیندهای اداری و تحمیل هزینه‌های اضافی به مردم و مجریان طرح‌ها جلوگیری خواهد کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران افزود: دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها باید اطلاعات مورد نیاز را به‌صورت مستمر در سامانه بارگذاری کنند تا تصمیم‌گیری‌ها بر مبنای داده‌های دقیق و مستند انجام شود و از اعمال سلیقه‌های فردی جلوگیری شود.

میرجعفریان با اشاره به مهلت ۱۵ روزه پاسخ‌گویی دستگاه‌ها تصریح کرد: براساس سازوکار پیش‌بینی‌شده در سامانه، در صورت اعلام‌نشدن نظر دستگاه مربوطه در زمان مقرر، استعلام تأییدشده تلقی می‌شود؛ بنابراین دستگاه‌ها باید با برنامه‌ریزی و ایجاد سازوکارهای داخلی مناسب، مانع از معطل‌ماندن درخواست‌های مردم شوند.

وی همچنین از دبیرخانه پنجره واحد زمین خواست با رصد مستمر عملکرد دستگاه‌ها، میزان تکمیل اطلاعات و نواقص احتمالی سامانه را بررسی و هماهنگی‌های لازم را برای رفع مشکلات انجام دهد.

معاون استاندار تهران استفاده از جلسات برخط را راهکاری برای کاهش مراجعات حضوری، مدیریت زمان و صرفه‌جویی در مصرف انرژی دانست و تأکید کرد: توسعه خدمات غیرحضوری نباید به کاهش نظارت‌های میدانی بر اراضی و مقابله با ساخت‌وسازها و تصرفات غیرمجاز منجر شود.

میرجعفریان با اشاره به قابلیت تصاویر ماهواره‌ای در پایش هوشمند اراضی خاطرنشان کرد: اطلاعات حاصل از این تصاویر می‌تواند به دستگاه‌های مسئول در شناسایی سریع‌تر تغییرات، تخلفات و تعرض به اراضی کمک کند.

وی در پایان اتصال سامانه‌های داخلی دستگاه‌های اجرایی به پنجره واحد زمین را ضروری دانست و خواستار پیگیری و تأمین زیرساخت‌های فنی مورد نیاز از سوی مجموعه‌های ستادی شد.