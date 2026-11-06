حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می دهد که با تداوم فعالیت سامانه بارشی در سطح استان و بر روی دریا تا اوایل روز دوشنبه، در برخی از ساعات ضمن افزایش پوشش ابر، وزش باد شدید و گردوخاک، بارش پراکنده باران، گاهی رگبار باران، رعدوبرق، در مناطق مستعد با احتمال ریزش تگرگ پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: در این مدت خلیج فارس به تناوب مواج و متلاطم است.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده کمی تا قسمتی ابری همراه با وزش باد، گاهی تمام ابری، در برخی نقاط ( بویژه مناطق شمالی و مرکزی )، بارش پراکنده باران، گاهی رگبار باران، رعدوبرق و وزش تندباد خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: وزش باد غالباً جنوب شرقی تا جنوب غربی، با سرعت ۱۶ تا ۴۴ کیلومتر در ساعت و طی ساعاتی بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

وی یادآور شد: ارتفاع موج دریا در سواحل شمالی و مرکزی ۹۰ تا ۱۸۰ گاهی بیش از ۲۱۰ سانتی‌متر و در سواحل جنوبی ۶۰ تا ۱۲۰ و در برخی ساعات ۹۰ تا ۱۸۰ سانتی‌متر خواهد بود.