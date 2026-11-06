به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی قمی، در جمع خبرنگاران، از آماده‌باش کامل دستگاه‌های اجرایی و اعضای ستاد مدیریت بحران پاکدشت در پی هشدار هواشناسی و فعالیت سامانه بارشی خبر داد.

وی با اشاره به پیش‌بینی فعالیت این سامانه از جمعه تا یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه، از شهروندان خواست از ترددهای غیرضروری و توقف و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مناطق مستعد سیلاب خودداری کنند.

فرماندار پاکدشت با هشدار درباره احتمال آب‌گرفتگی معابر و جاری شدن روان‌آب‌ها اظهار کرد: با توجه به موقعیت جغرافیایی پاکدشت و انتقال روان‌آب‌ها از ارتفاعات شمالی به مناطق پایین‌دست، برخی محدوده‌ها از محور امام رضا(ع) تا بخش شریف‌آباد در معرض خطر سیلاب قرار دارند.

قمی با اشاره به شناسایی نقاط پرخطر در شهرستان افزود: دستگاه‌های امدادی و اجرایی در آمادگی کامل قرار دارند تا در صورت بروز حوادث احتمالی، اقدامات لازم را انجام دهند.