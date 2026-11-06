به گزارش خبرگزاری مهر، احسان اصولی، مدیرعامل باشگاه جزیره قشم، با اشاره به برنامه‌ریزی این باشگاه برای میزبانی در بندرعباس اظهار کرد: طبق هدف‌گذاری‌هایی که کادر فنی تیم و مجموعه باشگاه جزیره قشم انجام دادند، ان‌شاءالله یکشنبه بازی حساس تیم مقابل مس رفسنجان در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس برگزار خواهد شد.

وی افزود: بسیار مشتاق و خوشحالیم که اعضای باشگاه، کادر فنی و بازیکنان لحظه‌شماری می‌کنند تا در جمع مردم خونگرم، دوست‌داشتنی و عزیز استان هرمزگان، شهر بندرعباس و جزیره قشم باشند.

اصولی از مردم و هواداران استان درخواست کرد: از همه علاقه‌مندان و هواداران دوست‌داشتنی‌مان در استان هرمزگان تقاضا دارم با حضور خود در ورزشگاه خلیج فارس روز یکشنبه از تیم استانشان و تیمی که متعلق به خودشان است حمایت کنند تا بتوانیم این بازی حساس را با نتیجه دلچسبی ببریم و در کنار مردم سرافراز باشیم.

مدیرعامل باشگاه جزیره قشم ادامه داد: در جمع تیم بودم و آخرین تمرین بازیکنان انجام شد و پس از آن به بندرعباس عازم می‌شوند و تمرینات خود را در این شهر آغاز می‌کنند. ان‌شاءالله روز یکشنبه بازی را خواهیم داشت و قطعاً در جمع هواداران پرشور، پرانرژی و با غیرت و تعصب هرمزگانی از امتیاز میزبانی بهره می‌بریم و این بازی برای ما حساس خواهد بود.

وی در خصوص توسعه زیرساخت‌های ورزشی نیز گفت: مجموعه ورزشی سام و زال در قشم، یک کار مشترک میان اداره کل ورزش و جوانان استان هرمزگان، سازمان منطقه آزاد قشم و باشگاه جزیره قشم است و در حال تکمیل آن هستیم. ان‌شاءالله بتوانیم از لحاظ زیرساختی، ترمیم ورزشگاه تختی و مجموعه سام و زال را به نحوی پیش ببریم که خیلی زود شاهد میزبانی در جزیره قشم نیز باشیم.