معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به فعالیت سامانه بارشی در استان، بارش باران در برخی محورهای مواصلاتی از جمله محور بروجن به شهرکرد گزارش شده است و رانندگان باید با رعایت احتیاط در این مسیرها تردد کنند.

وی افزود: پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد تا اواسط هفته آینده سطح استان به تناوب تحت تأثیر این سامانه بارشی قرار می‌گیرد و در برخی ساعات شاهد بارش شدید باران، رعد و برق و در نقاط مستعد مه خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری با اشاره به احتمال بارش برف در ارتفاعات استان تصریح کرد: وزش باد به نسبت شدید تا شدید به‌صورت موقت، خیزش گرد و خاک و انتقال گرد و غبار نیز از دیگر پدیده‌های جوی مورد انتظار در این مدت است.

نوروزی با تأکید بر لزوم توجه شهروندان به هشدارهای هواشناسی بیان کرد: با توجه به احتمال تشدید بارش‌ها در برخی مناطق، آب‌گرفتگی معابر، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و مسیل‌ها و اختلال در تردد جاده‌ای دور از انتظار نیست؛ بنابراین لازم است شهروندان از توقف و تردد در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.

وی همچنین از رانندگان خواست با توجه به لغزندگی سطح جاده‌ها، کاهش دید افقی در مناطق مه‌گیر و احتمال بارش برف در گردنه‌ها و ارتفاعات، ضمن رعایت سرعت مطمئنه، فاصله طولی مناسب با خودروهای دیگر را حفظ کرده و تجهیزات ایمنی و زمستانی مورد نیاز را به همراه داشته باشند.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: تغییرات شرایط جوی در روزهای آینده به تناوب ادامه خواهد داشت و شهروندان، کشاورزان و سایر بهره‌برداران بخش‌های مختلف باید با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی، تمهیدات لازم را برای کاهش خسارات احتمالی ناشی از فعالیت این سامانه در نظر بگیرند.