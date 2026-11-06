بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس هشدار سطح قرمز هواشناسی، فعالیت سامانه بارشی از بامداد شنبه ۱۶ آبان‌ماه آغاز می‌شود و تا اوایل وقت یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به مخاطرات پیش‌بینی‌شده برای این سامانه افزود: رگبار شدید باران، رعدوبرق، صاعقه، تگرگ و وزش باد شدید لحظه‌ای از پدیده‌های جوی مورد انتظار در مناطق تحت تأثیر این سامانه است.

احتمال آب‌گرفتگی گسترده و طغیان رودخانه‌ها

مدیرکل هواشناسی لرستان با بیان اینکه جنوب و شرق استان و مناطقی از جنوب کشور تحت تأثیر این سامانه قرار می‌گیرند، نسبت به وقوع روان‌آب، آب‌گرفتگی گسترده معابر و سیلابی شدن مسیل‌ها هشدار داد.

مرادپور ادامه داد: بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و رودخانه‌های فصلی، انسداد راه‌های ارتباطی و روستایی و افزایش خطر ریزش کوه از دیگر پیامدهای احتمالی فعالیت این سامانه بارشی خواهد بود.

توصیه‌های هواشناسی برای کاهش خسارات احتمالی

وی با تأکید بر ضرورت رعایت توصیه‌های ایمنی در مناطق تحت تأثیر سامانه گفت: شهروندان از سفرهای غیرضروری خودداری کنند و از انجام فعالیت‌های کوهنوردی و تردد یا توقف در حاشیه مسیل‌ها، رودخانه‌ها و رودخانه‌های خشک پرهیز داشته باشند.

مدیرکل هواشناسی لرستان همچنین بر ضرورت خودداری از جابه‌جایی عشایر و چرای دام در مناطق پرخطر تأکید کرد و خواستار آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی و امدادی برای مدیریت حوادث احتمالی شد.

مرادپور با اشاره به سطح بالای مخاطرات پیش‌بینی‌شده، بر توجه جدی شهروندان و مسئولان به هشدارهای هواشناسی و رعایت تمهیدات پیشگیرانه برای کاهش خسارات احتمالی تأکید کرد.