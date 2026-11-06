محسن مرداسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای قانون مالیات مقطوع صاحبان مشاغل اظهار کرد: تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم با هدف کاهش تشریفات اداری، تسهیل انجام تکالیف مالیاتی و ایجاد وحدت رویه در محاسبه مالیات مشاغل اجرا می‌شود.

وی افزود: صاحبان مشاغلی که مجموع فروش خالص کالا و خدمات آن‌ها در سال ۱۴۰۴ حداکثر ۷۲۰ میلیارد ریال باشد و فرم مربوط به مالیات مقطوع برای آن‌ها در سامانه سازمان امور مالیاتی بارگذاری شده باشد، امکان بهره‌مندی از این تسهیلات و تقسیط مالیات را در فرصت کوتاه آبان ماه دارند.

مرداسی با اشاره به وضعیت مودیان مشمول این قانون در استان گفت: حدود ۲۰۸ هزار مودی یزدی مشمول فرم تبصره ماده ۱۰۰ هستند که مالیات حدود ۷۵ درصد آن‌ها با توجه به محاسبات انجام‌شده صفر تعیین شده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان یزد ادامه داد: بیش از هشت درصد این مودیان نیز در گروه مالیاتی یک تا ۱۰ میلیون تومان قرار دارند و تنها ۱۸ نفر مشمول مالیات سه تا ۶ میلیارد تومانی شده‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت بررسی اطلاعات ثبت‌شده در سامانه مالیاتی تصریح کرد: مودیان تا پایان آبان‌ماه فرصت دارند فرم مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۴ خود را مشاهده و بررسی کنند. افرادی که با مبلغ تعیین‌شده موافق نیستند، باید در مهلت مقرر اظهارنامه مالیاتی ارائه دهند.

مرداسی خاطرنشان کرد: در صورت ارائه نکردن اظهارنامه از سوی مودیانی که مالیات مقطوع را نپذیرفته‌اند، سازمان امور مالیاتی بر اساس اظهارنامه پیش‌فرض نسبت به صدور برگ مالیات قطعی اقدام می‌کند.

وی در بخش دیگری از سخنانش به طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها پرداخت و گفت: امسال ۶۱ پروژه عمرانی در استان یزد با مجموع اعتبار ۵۹۲ میلیارد تومان برای این طرح در نظر گرفته شده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان یزد افزود: این امکان فراهم شده است تا مودیان با انتخاب طرح‌های موردنظر، در جهت‌دهی منابع مالیاتی به پروژه‌های عمرانی مشارکت کنند و مشخص باشد مالیات پرداختی آن‌ها در تأمین اعتبار چه طرح‌هایی به کار گرفته می‌شود.