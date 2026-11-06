به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی در خطبه های پیش از نمازجمعه امروز، با اشاره به اهمیت حیات اجتماعی در تعالیم اسلام اظهار کرد: دین مبین اسلام به‌عنوان دینی جهان‌شمول و جاودانه، برای تمام ابعاد زندگی بشر برنامه جامع و کامل دارد و اگرچه به حیات فردی انسان نیز توجه ویژه‌ای کرده است، اما بخش عمده‌ای از تعالیم آن بر پایه حیات اجتماعی بنا شده است.

رئیس مرکز حل اختلاف کشور با بیان اینکه شکل‌گیری جامعه به‌طور طبیعی زمینه‌ساز اختلاف در آرا، افکار و عقاید است، افزود: برای جلوگیری از فروپاشی و ازهم‌گسیختگی جامعه، وجود یک ضمانت اجرای قوی ضروری است و دستگاه قضایی و نظام قضاوت در اسلام، ضامن سلامت و استمرار حیات اجتماعی به شمار می‌رود.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی با تأکید بر اینکه اسلام ضمن پذیرش اختلافات، بر حل‌وفصل آنها از طریق حکمیت و قضاوت تأکید دارد، تصریح کرد: در آموزه‌های اسلامی پیش از ورود به مرحله قضاوت، موضوع صلح و سازش مورد توجه قرار گرفته است؛ چنان‌که در آیه ۱۰ سوره حجرات، اصلاح میان مؤمنان مورد تأکید قرار گرفته و در روایات اهل‌بیت (ع) نیز احادیث فراوانی درباره اهمیت اصلاح ذات‌البین وجود دارد.

وی با اشاره به وصیت امیرالمؤمنین علی (ع) به امام حسن (ع) و امام حسین (ع) خاطرنشان کرد: امیرالمؤمنین (ع) در واپسین لحظات عمر مبارک خود، فرزندانشان را به تقوای الهی، نظم در امور و اصلاح ذات‌البین سفارش کردند که این موضوع نشان‌دهنده جایگاه ویژه صلح و سازش در مکتب اسلام است.

رئیس مرکز حل اختلاف کشور با بیان اینکه حتی در روایات، صلح میان دو نفر از آرزوهای جبرئیل (ع) عنوان شده است، گفت: این آموزه‌ها نشان می‌دهد که ایجاد صلح و سازش میان افراد، از ارزش و ثواب بسیار بالایی برخوردار است.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی با اشاره به اقدامات مرکز حل اختلاف کشور در راستای تحقق سیاست مردمی‌سازی امور قضایی، اظهار کرد: این مرکز با تأسی از تأکیدات رئیس قوه قضاییه، طی سال‌های گذشته منشأ خدمات و برکات فراوانی در زمینه توسعه فرهنگ صلح و سازش بوده است.

وی با ارائه آماری از عملکرد این مرکز در سال ۱۴۰۴ افزود: در سال گذشته با تلاش اعضای شوراهای حل اختلاف و صلح‌یاران، ۲۷ هزار زندانی با جلب رضایت شکات از زندان آزاد شدند؛ آماری که نشان‌دهنده نقش مؤثر این مجموعه در کاهش جمعیت کیفری و بازگشت افراد به کانون خانواده است.

رئیس مرکز حل اختلاف کشور ادامه داد: همچنین در سال گذشته ۸۰۰ پرونده قصاص با تلاش این عزیزان و از طریق صلح و سازش به رضایت منجر شد که اقدامی ارزشمند در راستای ترویج فرهنگ گذشت و بخشش در جامعه است.

وی با اشاره به فعالیت شوراهای حل اختلاف و صلح‌یاران در سراسر کشور، از پایتخت تا دورترین روستاها، گفت: این افراد با تلاش خالصانه در مسیر اصلاح ذات‌البین و برقراری صلح میان مردم فعالیت می‌کنند و موفقیت‌های قابل توجهی نیز در این زمینه به دست آمده است.

رئیس مرکز حل اختلاف کشور در پایان با دعوت از مردم برای مشارکت بیشتر در ترویج فرهنگ صلح و سازش تأکید کرد: همان‌گونه که مردم برای بهره‌مندی از فضیلت شب‌های قدر تلاش می‌کنند، می‌توانند با ایجاد صلح و سازش میان افراد و رفع اختلافات، هر روز را به فرصتی برای کسب ثواب و رضایت الهی تبدیل کنند. امروز مجموعه قوه قضاییه با هدایت رئیس قوه قضاییه و در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری، برای خدمت‌رسانی به مردم به میدان آمده است.