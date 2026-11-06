به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان تأمین اجتماعی، غلامحسین محمدی افزود: سازمان تأمین اجتماعی بدون اتکای مستقیم به بودجه عمومی کشور، ماهانه به ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر حقوق و مستمری پرداخت می‌کند؛ رقمی که با مجموع حقوق‌بگیران دولت قابل مقایسه است، در حالی که منابع و ظرفیت‌های مالی دولت به‌مراتب گسترده‌تر است.

وی اظهار داشت: در شرایط دشوار اقتصادی کشور که فعالیت کسب‌وکارها و اشتغال از پیامدهای جنگ متأثر شده‌اند، به‌طور طبیعی منابع درآمدی سازمان کاهش می‌یابد، اما تعهدات و هزینه‌های آن نه‌تنها کاهش پیدا نمی‌کند، بلکه در بخش‌هایی مانند تعهدات کوتاه مدت، بیمه بیکاری و هزینه‌های حوزه درمان افزایش نیز می‌یابد.

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به نقش بانک رفاه کارگران در پشتیبانی از تعهدات این سازمان خاطرنشان کرد: با تأمین منابع مالی موردنیاز از طریق بانک رفاه، توانستیم معوقات مربوط به دو ماه ابتدایی سال بازنشستگان و مستمری‌بگیران را پرداخت کنیم.

محمدی همچنین از اجرای برنامه‌های جدید رفاهی برای بازنشستگان خبر داد و گفت: طرح «تأمین رفاه» با هدف افزایش قدرت خرید اعتباری بازنشستگان از ماه جاری اجرا می‌شود. همچنین افزایش تعداد ماهانه تسهیلات قرض‌الحسنه بازنشستگان، طرح زرین تأمین، پرداخت معوقات شرکت بیمه‌گر تکمیلی بازنشستگان، مراکز طرف قرارداد خدمات درمانی، تبدیل بخشی از مطالبات وصول شده از دولت به نقدینگی و تعداد دیگری از تعهدات معوق شده‌ی سازمان در حوزه مالی، از دیگر اقداماتی است که با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و منابع بانک رفاه دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: اجرای این حجم از تعهدات و برنامه‌های حمایتی، نیازمند پشتوانه مالی پایدار است و برخورداری سازمان از ظرفیت‌های پولی و بانکی، امکان ارائه خدمات گسترده‌تر و ایفای به‌موقع تعهدات در قبال ذی‌نفعان را فراهم می‌کند.

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: خدمات این سازمان ماهیتی مستمر و تعطیل‌ناپذیر دارد و حتی برای ساعاتی نمی‌توان در ارائه آن وقفه ایجاد کرد. از این‌رو، حفظ و تقویت ظرفیت‌های مالی و بانکی پشتیبان سازمان، نقشی اساسی در پایداری خدمات و ایفای تعهدات آن دارد.

محمدی با قدردانی از همراهی بانک مرکزی، مجلس شورای اسلامی و دولت با سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: توجه به جایگاه و کارکرد ویژه ظرفیت‌های مالی و بانکی پشتیبان سازمان تأمین اجتماعی، از الزامات استمرار خدمت‌رسانی و ایفای به‌موقع تعهدات در قبال میلیون‌ها بیمه‌شده و بازنشسته است و نقش مؤثری در تقویت اعتماد و رفاه اجتماعی دارد.