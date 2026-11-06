سید مهدی سیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فصل دوم مسابقات برترین‌های گلف بانوان کشور با حضور ۲۲ ورزشکار از ۱۳ تا ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در مجموعه ورزشی انقلاب تهران برگزار می‌شود و استان قم نیز در این رویداد ملی دارای دو نماینده در بخش بازیکنان است.



وی افزود: نرجس جعفری و اسرا قدسی، دو گلف‌باز استان قم، در این دوره از مسابقات حضور دارند و در جریان رقابت‌ها برابر حریفان خود به میدان می‌روند.



رئیس هیئت گلف استان قم ادامه داد: مسابقات برترین‌های گلف بانوان کشور از مهم‌ترین سطوح رقابتی این رشته در بخش بانوان به شمار می‌رود و حضور ورزشکاران قمی در این رویداد، فرصتی برای رقابت آنان در سطح بالای ملی است.



سیدی بیان کرد: رقابت‌های فصل دوم برترین‌های گلف بانوان کشور از ۱۳ آبان‌ماه در مجموعه ورزشی انقلاب تهران آغاز شده و تا ۱۸ آبان‌ماه ادامه خواهد داشت.



نماینده قم در کمیته فنی مسابقات حضور دارد



وی همچنین از حضور یکی دیگر از نمایندگان هیئت گلف استان قم در روند برگزاری این مسابقات خبر داد و گفت: مهسا یزدانی‌فرد، نایب‌رئیس هیئت گلف استان قم، با حکم فدراسیون گلف جمهوری اسلامی ایران به عضویت کمیته فنی این رقابت‌ها درآمده است.



رئیس هیئت گلف استان قم افزود: یزدانی‌فرد در این دوره از مسابقات در جایگاه عضو کمیته فنی فعالیت می‌کند و بر روند برگزاری رقابت‌ها نظارت دارد.



سیدی با اشاره به حضور سه نماینده از استان قم در این رویداد ملی اظهار کرد: حضور نرجس جعفری و اسرا قدسی در جمع بازیکنان و همچنین مسئولیت مهسا یزدانی‌فرد در کمیته فنی، بیانگر حضور فعال نمایندگان گلف قم در فصل دوم مسابقات برترین‌های گلف بانوان کشور است.



وی گفت: هیئت گلف استان قم برای نمایندگان استان در این رقابت‌ها آرزوی موفقیت و سربلندی دارد و امیدوار است حضور آنان در این مسابقات با کسب نتایج ارزشمند همراه شود.