به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن مصلح در خطبه‌های نماز جمعه برازجان با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، آسان‌گیری در ازدواج را از جلوه‌های مهم تقوا و مسئولیت اجتماعی دانست و اظهار کرد: نباید با توقعات غیرضروری و تشریفات پرهزینه، مسیر تشکیل خانواده را برای جوانان دشوار کنیم.

وی با اشاره به اهمیت ازدواج در تعالیم اسلامی اظهار کرد: ازدواج سالم زمینه‌ساز آرامش، پاکدامنی و مسئولیت‌پذیری است و کمک به ازدواج جوانان، در واقع کمک به سلامت خانواده و جامعه محسوب می‌شود.

امام جمعه دشتستان با تأکید بر ضرورت دقت در انتخاب همسر و آسان‌گیری در هزینه‌های ازدواج افزود: خانواده‌ها نباید امکاناتی را که خود پس از سال‌ها به دست آورده‌اند، از جوانان در ابتدای زندگی انتظار داشته باشند. در انتخاب همسر باید ایمان، اخلاق، مسئولیت‌پذیری و تناسب دو طرف مورد توجه قرار گیرد، اما در زمینه تشریفات و ظواهر باید سخت‌گیری‌ها را کنار گذاشت.

مصلح با اشاره به سیره زندگی امیرالمؤمنین علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) تصریح کرد: زندگی مشترک این دو بزرگوار با امکاناتی ساده آغاز شد و این سیره نشان می‌دهد که برکت زندگی به گرانی وسایل و تجملات نیست، بلکه به ایمان، محبت و همراهی همسران بستگی دارد.

وی با بیان اینکه مهریه حق زن است و باید مورد احترام قرار گیرد، گفت: مهریه نباید به وسیله رقابت و تفاخر تبدیل شود و جهیزیه نیز نباید فشار سنگینی بر خانواده دختر تحمیل کند؛ چراکه ارزش و آبروی خانواده به تعداد وسایل خانه نیست، بلکه به اخلاق، پاکی و تربیت فرزندان وابسته است.

امام جمعه دشتستان خوش‌رفتاری را از مهم‌ترین معیارهای استحکام خانواده دانست و خاطرنشان کرد: خانه مجلل و مراسم پرهزینه تضمین‌کننده خوشبختی نیست و زوج‌های جوان برای ساختن زندگی موفق، بیش از تجملات به صبر، گفت‌وگو، گذشت، مدیریت هزینه‌ها و رعایت حقوق متقابل نیاز دارند.

مصلح همچنین از مساجد، خیرین، معتمدان و مسئولان خواست در زمینه تسهیل ازدواج جوانان نقش فعال‌تری ایفا کنند و افزود: مساجد و مجموعه‌های فرهنگی می‌توانند با آموزش خانواده و فراهم‌کردن مشاوره تخصصی، در ترویج ازدواج آسان مؤثر باشند. خیرین نیز با تقویت صندوق‌های قرض‌الحسنه و کمک به تأمین مسکن و وسایل ضروری، بدون منت و با حفظ آبروی جوانان به این امر کمک کنند.

وی تسریع در پرداخت تسهیلات قانونی ازدواج و مسکن، پرهیز از مطالبه تضامین و مدارک زائد و اصلاح رسوم پرهزینه را از دیگر ضرورت‌ها برشمرد و تأکید کرد: اصلاح فرهنگ ازدواج بیش از سخنرانی، به الگوهای عملی خانواده‌های اثرگذار نیاز دارد.

مصلح در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و فرارسیدن فاطمیه دوم، این مناسبت را فرصتی برای شناخت سیره آن بانوی بزرگ در بندگی خدا، دفاع از ولایت، تربیت فرزند و مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانست و بر ضرورت برگزاری مجالس معرفت‌افزا و انتقال معارف فاطمی به نسل جوان تأکید کرد.

وی در ادامه با بازخوانی بیانات رهبر معظم انقلاب درباره راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: بازدارندگی حداکثری، پاسخ فوری و اثرگذار، گسترش دامنه جغرافیایی پاسخ، توجه به ظرفیت‌های مادی و غیرمادی کشور، طراحی دکترین و تاکتیک بومی، حمایت مردم از نیروهای مسلح و توجه به پیوستگی عرصه‌های امنیتی، هفت مؤلفه اساسی در معماری جدید بازدارندگی هستند.

امام جمعه دشتستان با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت ۱۳ آبان، بر ضرورت شناخت ماهیت تقابل آمریکا با جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد و تحریم‌های اقتصادی، حمایت از آشوب‌ها، ترور دانشمندان و سردار سلیمانی، دزدی اموال ملت و جنگ‌های نیابتی را از جمله اقدامات آمریکا علیه ایران برشمرد.

مصلح با بیان اینکه هدف نهایی این اقدامات، تجزیه کشور، فروپاشی نظام و تضعیف تمدن ایران عنوان شده است، افزود: ملت ایران باید با شناخت دقیق راهبردهای دشمن، از هرگونه خطای محاسباتی پرهیز کند و با تقویت توان داخلی و حفظ انسجام ملی، مسیر استقلال و اقتدار را ادامه دهد.

وی همچنین حمایت از جبهه مقاومت در فلسطین، لبنان، عراق و یمن را از محورهای مهم تحولات منطقه‌ای دانست و با تأکید بر ضرورت مقاومت در برابر زیاده‌خواهی‌های آمریکا تصریح کرد: تصور اینکه می‌توان با امتیازدهی به آمریکا، این کشور را از دشمنی با ایران منصرف کرد، نادرست است و نباید به تغییر رفتار واشنگتن از طریق جابه‌جایی احزاب و جناح‌های سیاسی امید بست.

امام جمعه دشتستان در ادامه با اشاره به تحولات ۱۳ آبان ۱۴۰۵ اظهار کرد: امروز، ۴۷ سال از تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در تهران می‌گذرد و این مناسبت همچنان یادآور استمرار مبارزه ملت ایران با سیاست‌های سلطه‌طلبانه آمریکاست.

مصلح با اشاره به انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر آمریکا و از دست رفتن اکثریت هر دو مجلس کنگره و سنا توسط حزب حاکم، این اتفاق را تحولی مهم در عرصه سیاسی داخلی آمریکا دانست و گفت: نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از مردم این کشور از عملکرد رئیس‌جمهور رضایت ندارند و تورم و فشارهای معیشتی از عوامل اصلی نارضایتی عمومی است. ماجراجویی‌های خارجی نیز هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی خود را بر مردم آمریکا تحمیل می‌کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت تنگه هرمز اظهار کرد: آمارهای مطرح‌شده از کاهش ترانزیت نفت در این آبراه راهبردی از حدود ۲۱ میلیون بشکه در روز به کمتر از پنج میلیون بشکه حکایت دارد. همچنین خسارت به تأسیسات، رادارها و زیرساخت‌های لجستیکی آمریکا در منطقه، فرود سالم دو پهپاد و سرنگونی چند پهپاد پیشرفته و ناتوانی نیروی دریایی آمریکا در تضمین امنیت خطوط دریایی، از دیگر تحولات مورد توجه در این عرصه است.

امام جمعه دشتستان تأکید کرد: هیچ قدرت خارجی نمی‌تواند امنیت موردنظر خود را بر جغرافیای مقاومت تحمیل کند و تحولات منطقه نشان داده است که قدرت‌های سلطه‌گر، حتی با برخورداری از فناوری و تجهیزات پیشرفته، در برابر اراده ملت‌ها با محدودیت مواجه می‌شوند.

مصلح در پایان با تأکید بر ضرورت وحدت، بصیرت و امیدآفرینی در جامعه خاطرنشان کرد: تقویت قدرت بازدارندگی، ایستادگی بر حقوق ملت، حمایت از نیروهای مسلح، اتکا به ظرفیت‌های داخلی و حفظ انسجام ملی باید به‌صورت هم‌زمان دنبال شود و مسیر تقویت ایران هرچه قوی‌تر، مبنای حرکت کشور قرار گیرد.