به گزارش خبرنگار مهر، محمد کاویانی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه و در جمع نمازگزاران، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، مدافعان حرم، شهدای امنیت و شهدای حوادث و جنگ تحمیلی اخیر، اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری باید نسبت به مسئولیت تاریخی خود در قبال نسل آینده آگاه باشیم؛ نسلی که قرار است مدیریت فردای کشور را برعهده بگیرد، از استقلال آن صیانت کند و پرچم تمدن نوین اسلامی را برافراشته نگه دارد.

وی با اشاره به جایگاه اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان افزود: این مجموعه را نباید صرفاً یک تشکل دانش‌آموزی یا نهادی برای اجرای برنامه‌های فرهنگی دانست؛ بلکه اتحادیه نهادی برخاسته از متن انقلاب اسلامی است که در سال ۱۳۵۸ با فرمان و حمایت امام خمینی (ره) شکل گرفت تا در کنار نظام آموزشی، نقش مؤثری در هویت‌بخشی و تربیت شخصیت دانش‌آموزان ایفا کند.

مسئول اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان مازندران با بیان اینکه مدرسه تنها محل انتقال محفوظات و معلومات نیست، تصریح کرد: مدرسه یکی از مهم‌ترین کانون‌های تربیت انسان و پرورش شخصیت‌هایی است که آینده جامعه را رقم خواهند زد.

کاویانی دو مأموریت اصلی اتحادیه را زبده‌یابی و زبده‌پروری عنوان کرد و گفت: در مرحله نخست، استعدادهای ممتاز و نیروهای مستعد در حوزه‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی، رسانه‌ای و مدیریتی شناسایی می‌شوند؛ چراکه ظرفیت‌های ارزشمندی در میان دانش‌آموزان وجود دارد که در صورت کشف و هدایت صحیح، می‌توانند منشأ تحولات بزرگ در آینده کشور باشند.

وی ادامه داد: شناسایی استعدادها پایان مأموریت نیست، بلکه آغاز مسئولیت تربیتی ماست. هدف این است که دانش‌آموزان به افرادی صاحب اندیشه، قدرت تشخیص، توان تحلیل و بصیرت تبدیل شوند و صرفاً مصرف‌کننده افکار و اندیشه‌های دیگران نباشند.

این مسئول با تشریح فعالیت‌های اتحادیه در استان مازندران، کنشگری و مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان در قبال مسائل روز را از برنامه‌های محوری این مجموعه برشمرد و خاطرنشان کرد: دانش‌آموزان عضو انجمن‌های اسلامی در موضوعات مهم داخلی و بین‌المللی حضور فعال دارند و در حمایت از دانش‌آموزان کشورهای مختلف، بیانیه‌هایی صادر کرده و تجمعاتی برگزار کرده‌اند.

کاویانی همچنین به برگزاری نمایشگاه‌های «مدرسه انقلاب» اشاره کرد و گفت: در این برنامه‌ها دانش‌آموزان در فضای مدرسه میدان‌داری می‌کنند و با روایت دستاوردها، مبانی و آرمان‌های انقلاب اسلامی، زمینه آشنایی هم‌نسلان خود را با تاریخ و هویت انقلاب فراهم می‌سازند.

وی با اشاره به حضور دانش‌آموزان انجمن‌های اسلامی در عرصه‌های اجتماعی از ابتدای جنگ تحمیلی اخیر تاکنون اظهار کرد: دانش‌آموزان در کنار مردم و در میدان‌های مختلف حضور داشته‌اند، مواکب متعددی برپا کرده و برنامه‌های فرهنگی و تبیینی را در سطح خیابان‌ها و محافل مردمی اجرا کرده‌اند.

مسئول اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان مازندران، برگزاری دوره‌های فرهنگی در فضای عمومی و اجرای برنامه پرده‌خوانی با عنوان «قصه دریا» با محوریت معرفی تاریخچه خلیج همیشگی فارس را از دیگر اقدامات دانش‌آموزان برشمرد.