به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید بهنام منافی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته لاهرود که با حضور پرشور اقشار مختلف مردم ولایت‌مدار در مصلای امامزاده سید ابراهیم ابن موسی کاظم(ع) برگزار شد، با دعوت همگان به رعایت تقوای الهی، به تبیین مهم‌ترین مسائل روز و ارزش‌های انقلاب اسلامی پرداخت.

وی در بخشی از سخنان خود خطاب به مسئولان کشور، خدمت صادقانه و بی‌منت را تنها راه حقیقی برای پاسداشت یاد و خاطره شهدا دانست و اظهار کرد: مسئولان باید بدانند که ادامه واقعی راه شهدا، خدمت بی‌منت و نوکری خالصانه به مردم عزیز است.

امام جمعه لاهرود در ادامه با اشاره به مؤلفه‌های اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: اقتدار امروز جمهوری اسلامی به معنای واقعی یعنی دشمن در برابر اراده ملت ایران متحیر بماند و نداند چه کند.

حجت‌الاسلام منافی با تأکید بر اینکه پرونده استعمار و سلطه‌گری آمریکا در کشورمان بسته شده است، خاطرنشان کرد: دوران سلطه آمریکا بر ایران به اتمام رسیده و این توهم سلطه‌جویانه دیگر هرگز تکرار نخواهد شد.

خطیب نمازجمعه لاهرود همچنین با اشاره به وضعیت رو به زوال آمریکا در عرصه بین‌الملل افزود: امروز شاهد انزوا و افول بی‌سابقه آمریکا نه تنها در افکار عمومی جهان، بلکه در میان خود مردم آمریکا هستیم.

وی در پایان با استناد به سنت‌های الهی و با یادآوری وعده تخلف‌ناپذیر قرآن کریم گفت: باطل امری رفتنی و نابودشدنی است و حق همیشه پیروز میدان خواهد بود.