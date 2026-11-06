به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام خداداد رضایی در خطبه‌های نماز جمعه آب‌پخش با اشاره به تحولات سیاسی آمریکا و انتخابات این کشور اظهار کرد: انتخابات فرسایشی و فرمایشی آمریکا سرانجام به پایان رسید و همان‌گونه که شهید حاج قاسم سلیمانی درباره ساختار سیاسی این کشور اشاره کرده بود، نظام انتخاباتی آمریکا با محدودیت‌هایی در زمینه رقابت واقعی و انتخاب آزادانه مواجه است.

وی با اشاره به نتایج انتخابات و تحولات سیاسی آمریکا افزود: دونالد ترامپ در این انتخابات با شکست مواجه شده و برخی تحلیلگران آمریکایی نیز به تأثیر تحولات اخیر و شکست‌های این کشور در برابر ایران بر موقعیت سیاسی وی اذعان کرده‌اند. حتی برخی چهره‌های رسانه‌ای و سیاسی آمریکا نیز درباره تضعیف جایگاه ترامپ در فضای داخلی این کشور اظهارنظر کرده‌اند.

امام جمعه آب‌پخش با یادآوری بیانات رهبر شهید انقلاب درباره ساختار سیاسی آمریکا تصریح کرد: روی کار آمدن هر یک از دو حزب اصلی آمریکا، تغییری در ماهیت رویکرد این کشور در قبال جمهوری اسلامی ایران ایجاد نمی‌کند؛ چراکه هر دو حزب در طول تاریخ رفتار مشابهی در مواجهه با نظام اسلامی داشته‌اند. با این وجود، تأکید ایشان همواره بر آمادگی برای مواجهه با حوادث و تحولات پیش‌رو و نداشتن نگرانی از تهدیدهای دشمن بوده است.

رضایی خاطرنشان کرد: نباید با توجه به نتایج انتخابات آمریکا دچار هیجان‌زدگی یا تغییر در محاسبات شویم، بلکه باید نگاه و اندیشه خود را نسبت به آمریکا بر اساس تجربه‌های گذشته اصلاح کنیم. مسیر و راهبرد رهبر شهید انقلاب در این زمینه روشن و مشخص بوده است.

۱۳ آبان؛ نماد مقاومت ملت ایران در برابر استکبار

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن ۱۳ آبان اظهار کرد: این روز سرنوشت‌ساز، پیام مقاومت و ایستادگی ملت ایران در برابر دشمن دیرینه را به همراه دارد و مبارزه با سیاست‌های استکباری آمریکا به یک روز خاص محدود نمی‌شود، بلکه ملت ایران در تمام روزهای سال در برابر توطئه‌ها و اقدامات این کشور ایستادگی می‌کند.

امام جمعه آب‌پخش با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر دشمن افزود: نباید در زندگی اجتماعی و سیاسی از توطئه‌ها و اقدامات دشمن غافل شویم. مدیریت تنگه هرمز نیز با وجود واکنش‌های جنگی و پیامدهای آن، به اقدامی جهادی و راهبردی در منطقه تبدیل شده است.

رضایی ادامه داد: گسترش چنین تحولاتی و شکل‌گیری نظم جدید جهانی می‌تواند نشانه‌ای از قدرت جبهه حق و زمینه‌ساز امیدآفرینی برای ملت‌های آزاده جهان و اعتلای پرچم مقاومت باشد.

وی با بیان اینکه جبهه مقاومت به ایران محدود نیست، گفت: مقاومت متعلق به همه ملت‌هایی است که در برابر سلطه و ظلم ایستادگی می‌کنند و جمهوری اسلامی ایران در کنار ملت‌هایی قرار دارد که با چنین رویکردی در برابر جبهه استکبار مقاومت می‌کنند.

جبهه باطل در برابر قدرت جبهه حق تاب مقاومت ندارد

امام جمعه آب‌پخش با اشاره به تقابل جبهه حق و باطل اظهار کرد: جبهه باطل با هر میزان قدرت، توان و امکاناتی که در اختیار داشته باشد، در برابر جبهه حق تاب مقاومت نخواهد داشت و سرانجام شکست می‌خورد.

رضایی با اشاره به مؤلفه‌های مؤثر در پیروزی جبهه حق خاطرنشان کرد: هرگاه این جبهه از نیروهای فداکار و اهل ایثار برخوردار باشد و افراد آن با استقامت و پایداری در میدان حضور داشته باشند، دشمن در دستیابی به اهداف خود ناکام خواهد ماند.

وی با اشاره به تجربه‌های تاریخی ملت ایران افزود: در هشت سال دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه، استقامت، فداکاری و حضور نیروهای مؤمن و مقاوم از عوامل مؤثر در مقابله با دشمن و شکستن اراده جبهه مقابل بوده است.

مصلح در ادامه با تأکید بر اینکه مبارزه با کفر و طاغوت به دوره خاصی اختصاص ندارد، تصریح کرد: جهاد و مبارزه با جبهه باطل امری مستمر است و انسان باید همواره مراقب باشد در کدام جبهه قرار دارد و در چه مسیری حرکت می‌کند.

وی با اشاره به آموزه‌های قرآن کریم درباره وظیفه مؤمنان در برابر طاغوت اظهار کرد: حتی اگر جبهه کفر از تسلیحات قدرتمند و امکانات مادی گسترده برخوردار باشد، وظیفه انسان مؤمن ایستادگی در برابر طاغوت است و قدرت ظاهری و امکانات دشمن نباید موجب ترس و عقب‌نشینی شود.

رضایی با بیان اینکه دشمنی و شرارت جبهه باطل همواره ادامه دارد، افزود: هوشیاری و آمادگی در برابر دشمن باید به‌صورت مستمر در دستور کار مؤمنان قرار داشته باشد و مقابله با جبهه باطل را نباید موضوعی مقطعی و تمام‌شدنی تلقی کرد.

امام جمعه آب‌پخش در ادامه با اشاره به آیه ۲۷ سوره اعراف و پیوند طاغوت با جبهه شیطان خاطرنشان کرد: خداوند در قرآن کریم به این موضوع اشاره می‌کند که شیطان سرپرست کسانی است که ایمان نمی‌آورند. طاغوت نیز در همین چارچوب، از اولیای شیطان به شمار می‌رود؛ کسانی که از مسیر حق خارج شده و با طغیان، در مسیر شیطان قرار می‌گیرند.

رضایی در پایان تأکید کرد: مبارزه با طاغوت‌های زمان، مأموریتی همیشگی است و مؤمنان باید در تمام دوران زندگی با شناخت جبهه حق و باطل، در برابر دشمنان جبهه حق ایستادگی کنند.

