محمدرضا رحمان‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت جوی استان زنجان اظهار کرد: بر اساس بررسی نقشه‌ها و الگوهای پیش‌یابی هواشناسی، با ورود سامانه بارشی به منطقه، آسمان استان امروز نیمه‌ابری تا ابری خواهد بود و از بعدازظهر به‌تدریج بارش باران در نقاط مختلف آغاز می‌شود.

وی افزود: بارش‌ها در برخی مناطق به‌صورت رگبار و رعدوبرق خواهد بود و با توجه به شرایط ناپایدار جوی، بخش عمده‌ای از مناطق استان تحت تأثیر فعالیت این سامانه قرار می‌گیرند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با بیان اینکه فعالیت سامانه بارشی طی روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: طبق پیش‌بینی‌ها، این سامانه تا روز دوشنبه در منطقه فعال خواهد بود و در این مدت، بارش‌های متناوب در سطح استان دور از انتظار نیست.

رحمان‌نیا افزایش سرعت وزش باد را از دیگر پیامدهای فعالیت این سامانه عنوان کرد و گفت: طی روزهای آینده سرعت وزش باد در سطح استان افزایش می‌یابد و در مناطق بادگیر و ارتفاعات، وزش باد در برخی ساعات می‌تواند به محدوده نسبتاً شدید برسد.

وی با اشاره به صدور هشدار هواشناسی سطح نارنجی در استان زنجان خاطرنشان کرد: با توجه به مخاطرات احتمالی ناشی از فعالیت سامانه بارشی و شرایط ناپایدار جوی، هشدار سطح نارنجی صادر شده است و ضروری است شهروندان و دستگاه‌های مسئول توصیه‌های هواشناسی را جدی بگیرند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان همچنین از کاهش دمای هوا در روزهای آینده خبر داد و اظهار کرد: روند کاهش دما از صبح روز دوشنبه در استان آغاز می‌شود و با تداوم افت دما، از اواسط هفته آینده احتمال ثبت دماهای زیر صفر درجه در برخی مناطق استان وجود دارد.

رحمان‌نیا با تأکید بر ضرورت آمادگی شهروندان در برابر تغییرات جوی پیش‌رو افزود: با توجه به تداوم بارش‌ها، افزایش سرعت وزش باد و کاهش دما، لازم است شهروندان ضمن پیگیری اطلاعیه‌های هواشناسی، تمهیدات لازم را برای پیشگیری از خسارات احتمالی در نظر بگیرند.

وی همچنین به کشاورزان و بهره‌برداران بخش کشاورزی توصیه کرد با توجه به روند کاهش دما و احتمال وقوع یخبندان در مناطق سردسیر استان، اقدامات پیشگیرانه لازم را در دستور کار قرار دهند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان در پایان بر ضرورت پیگیری مستمر اطلاعیه‌های هواشناسی و رعایت توصیه‌های ایمنی تأکید کرد و گفت: آمادگی در برابر مخاطرات جوی پیش‌رو می‌تواند در کاهش خسارات احتمالی ناشی از بارش‌ها، وزش باد و افت دما مؤثر باشد.