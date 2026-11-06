یادداشت مهمان_حسین رجائی: تاثیرات شکست جمهوری‌خواهان بر جنگ با ایران را می‌توان در سه سطح فردی، داخلی و بین‌المللی تفکیک و تبیین کرد:

۱_ در سطح فردی و با توجه به اثرگذاری بالای ویژگی‌های شخصیتی خاص ترامپ در تصمیم‌گیری‌های راهبردی آمریکا، این شکست می‌تواند ضربه‌ای موثر به اعتماد به نفس و روحیه خودشیفته ترامپ وارد کرده و عزم وی برای پیگیری بلندپروازی‌هایش را تضعیف کند. از آنسو، اصلی‌ترین مشاوران وی نیز می‌دانند که رئیس‌شان اگر در تنگنا قرار گیرد به راحتی آن‌ها را قربانی منافع خود خواهد ساخت. بنابراین ترس از کنگره جدید، می‌تواند آن‌ها و به خصوص مثلث جنگ‌طلب هگست، روبیو و بسنت را نیز در رویکرد تهاجمی‌شان علیه ایران دچار تردید و تزلزل سازد. البته باید توجه داشت که شکست‌های روحی در افرادی با شخصیت‌های ناپایدار می‌تواند اتخاذ تصمیم‌های هیستریک و انتحاری پر از خطا و اشتباهی را هم از سمت ایشان به دنبال داشته باشد.



۲_ در سطح داخلی: ترامپ از زمانی توانست بر مسند رهبری حزب جمهوری‌خواه بنشیند که نشان داد از طریق محبوبیت بالا، قدرت ایجاد انسجام و وحدت حزبی و کسب پیروزی‌های بزرگ را برای جمهوری‌خواهان را دارد. اکنون که مشخص شده حمایت‌های وی از افراد که زمانی یک امتیاز بزرگ به شمار می‌رفت اکنون به ضد خود و عاملی برای شکست‌ حزب بدل شده، طبیعتا هم رای‌دهندگان و هم نخبگان جمهوری‌خواه از وی فاصله می‌گیرند و در نتیجه موقعیت او و سیاست‌هایش درون حزب جمهوری‌خواه نیز متزلزل می‌شود. در سطح ملی نیز، علیرغم وجود مانع "حق وتو"، طبیعتا کنگره دموکرات خواهد کوشید از طریق سایر ابزارهایی که در اختیار دارد (بودجه، تحقیقات و جلسات استماع، استیضاح و...)، بلندپروازی‌های و ترکتازی‌های رئیس‌جمهور را مهار کند. دموکرات‌ها می‌توانند برای پیشبرد اهداف خود از بین جمهوری‌خواهان نیز یارکشی کنند چون لااقل بخشی از رقبای جمهوری‌خواه‌شان نیز پیام رای‌دهندگان را در انتخابات دریافته‌اند.



۳_ در سطح نظام بین‌الملل: متزلزل شدن موقعیت دولت ترامپ در داخل آمریکا، طبیعتا موقعیت آن را در بین دولت‌های جهان بیش از پیش تضعیف خواهد کرد. این درحالیست که دولت ترامپ برای پیشبرد بسیاری از دستورکارهای جنگی خود (بویژه اعمال محاصره هوایی و زمینی یا دست زدن به جنگ زیرساختی)، به حمایت‌های بین‌المللی نیاز دارد. در داخل اسرائیل نیز، این شکست موقعیت ائتلاف نتانیاهو را در برابر ائتلاف آیزنکوت تضعیف خواهد نمود. نخبگان میانه‌رو صهیونیست‌، احتمالا متوجه شده‌اند که تداوم باز گذاشتن دست نتانیاهو، به معنای تضعیف بیشتر موقعیت صهیونیست‌ها در ایالات متحده است.



بر مبنای آنچه اشاره شد به نظر می‌رسد دولت ترامپ با درک از محدودیت زمانی که تا موعد سوم ژانویه دارد ابتدا خواهد کوشید به توافقی هرچند حداقلی ولی مطلوب با ایران دست پیدا کند. اما اگر ترامپ به این نتیجه برسد که حداقل توافق مورد نیاز ایران، نام او را به عنوان یک لکه ننگ در تاریخ آمریکا ثبت خواهد کرد احتمال اینکه تا پیش از روی کار آمدن کنگره جدید به یک جنگ کوتاه‌مدت ولی پر شدت و با دو هدف ابتدایی: ترور گسترده و سرکوب موشکی و هسته‌ای دست بزند، بسیار است.