به گزارش خبرنگار مهر، طبق تحلیل آخرین نقشه‌های هواشناسی، وزش باد شدید و بارش باران تا اواسط هفته پیش‌رو در نقاط مختلف استان پیش‌بینی می‌شود.

روز سه شنبه بر حجم بارشها در مناطق شمال غرب افزوده می‌شود که با احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل‌ها همراه است. از امروز تا روز یکشنبه افزایش تدریجی دما دور از انتظار نیست.

در شبانه‌روز گذشته کاخک با کمینه دمای هفت درجه خنک‌ترین و سرخس با دمای ۳۱ درجه گرمترین نقاط استان بودند.

دمای هوای مشهد نیز طی این مدت بین ۱۳ تا ۲۳ درجه سلسیوس در نوسان بود و برای امروز و امشب نیز دمای هوا بین ۲۳ و ۱۰ درجه گزارش شده است.