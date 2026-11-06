به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه اروگوئه ای لا دیاریا گزارش داد: رهبران ائتلاف چپ‌گرای جبهه گسترده در اروگوئه ضمن ابراز خرسندی فراوان از نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای ایالات متحده، شکست دونالد ترامپ و از دست رفتن اکثریت پارلمانی حزب او را پایانی بر سیاست‌های تهاجمی و یک‌جانبه‌گرایی واشنگتن توصیف کردند.

فرناندو پریرا، رئیس این ائتلاف، در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که این رویداد برای بشریت بسیار مطلوب است، چرا که ترامپ همواره تلاش می‌کرد در امور آمریکای جنوبی مداخله کند و با اعمال فشارهای تعرفه‌ای بر کشورهای منطقه، امنیت اقتصادی آن‌ها را به خطر بیندازد.

او این شکست را پاسخی قاطع از سوی شهروندان آمریکایی به سیاست‌های نادرست داخلی و بین‌المللی وی دانست.

سناتورهای جبهه گسترده از جمله کنستانسا موریرا و گوستاو گونزالس نیز این رخداد را یک ضربه سنگین به بدنه راست‌گرای افراطی در جهان ارزیابی کردند و آن را با پیروزی لولا دا سیلوا در برزیل همسو دانستند.

موریرا معتقد است که ستاره اقبال ترامپ می‌تواند به تضعیف دولت‌های راست‌گرای وابسته به این جریان در منطقه، از جمله دولت خاویر میلی در آرژانتین و جریان بولسوناریسم در برزیل منجر شود و زمینه‌ساز عقب‌نشینی آن‌ها در عرصه سیاسی گردد.

با این حال، گونزالس هشدار داد که مهار کامل جریان راست تنها در صورتی ممکن خواهد بود که جناح چپ با قاطعیت و بدون لکنت علیه نابرابری‌های سیستم سرمایه‌داری موضع‌گیری کند.

تحلیل‌گران روابط بین‌الملل و کارشناسان اقتصادی معتقدند نارضایتی عمیق رأی‌دهندگان آمریکایی از نرخ بالای تورم، هزینه‌های اقتصادی ناشی از جنگ‌های بین‌المللی و سیاست‌های مهاجرتی بسیار سخت‌گیرانه در ایالت‌هایی مانند تگزاس، از عوامل اصلی این چرخش سیاسی بوده است.

بر اساس ارزیابی‌های علمی، ترامپ در ماه‌های باقی‌مانده از ریاست‌جمهوری خود تحت نظارت شدیدتر کنگره قرار خواهد گرفت و برای اثبات موفقیت دولت خود، مجبور به تعدیل سیاست‌های تجاری و کاهش تنش در جنگ‌های بازرگانی خواهد شد، امری که می‌تواند به آرامش نسبی در بازارهای جهانی انرژی و کالا کمک کند.

در همین حال، البرتو وولونته، از چهره‌های تاریخی حزب ناسیونال اروگوئه، این نتیجه را برای منافع ملی کشورش بسیار مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت که ترامپ به دلیل افزایش هزینه‌های زندگی با جریمه سخت مردم آمریکا مواجه شده است.

او پیش‌بینی کرد که با تسلط دموکرات‌ها بر کنگره، تعرفه‌های سنگینی که در سال ۲۰۲۵ بر کالاهای صادراتی اروگوئه اعمال شده بود کاهش خواهد یافت و شرایط مبادلات تجاری بهبود می‌یابد.

در مقابل، آندرس اوخدا، سناتور حزب کلرادو، با نگاهی متفاوت تاکید کرد که شکست حزب حاکم در انتخابات میان‌دوره‌ای یک روند سنتی در تاریخ آمریکا است و این تغییرات ساختاری نمی‌تواند جهت‌گیری کلی دولت واشنگتن را به طور کامل تغییر دهد.