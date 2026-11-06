به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین جواد اسماعیل‌نیا در خطبه‌های نماز جمعه پارسیان، ضمن تقدیر از حضور مردم شریف، انقلابی، دانش‌آموزان و اقشار مختلف جامعه در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، اظهار کرد: حضور پرشور مردم در این مراسم نشان‌دهنده پایبندی آنان به آرمان‌های انقلاب اسلامی و ایستادگی در برابر استکبار است.

وی با اشاره به فرارسیدن ایام فاطمیه و سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، از مردم خواست برای برگزاری مجالس باشکوه و معنوی این ایام آمادگی داشته باشند.

امام جمعه پارسیان همچنین با اشاره به تشییع و استقبال از پیکر مطهر یک شهید گمنام در شهرستان طی هفته پیش‌رو، از مردم دعوت کرد با حضور گسترده، میزبان شایسته این شهید والامقام باشند.

صنعت موشکی یکی از ستون‌های قدرت ملی ایران است

اسماعیل‌نیا با اشاره به سالروز شهادت شهید حسن تهرانی‌مقدم و روز هوافضا، صنعت موشکی و هوافضای بومی کشور را یکی از بخش‌های راهبردی قدرت دفاعی ایران دانست و تصریح کرد: صنعت موشکی یکی از ستون‌های قدرت ملی ایران در مقابله با تهدیدات دشمن است و ملت ایران خواهان توسعه کمی و کیفی این صنعت هستند.

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع فرماندهان ارشد نظامی، هفت مؤلفه اصلی راهبرد دفاعی و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران را تشریح کرد و گفت: بازدارندگی حداکثری و افزایش هزینه هرگونه تهدید برای دشمن، پاسخ فوری و اثرگذار، گسترش دامنه جغرافیایی پاسخ، استفاده از همه ظرفیت‌های مادی و غیرمادی کشور، طراحی دکترین و تاکتیک بومی، حمایت مردمی از نیروهای مسلح و وحدت جبهه مقاومت از مهم‌ترین مؤلفه‌های این راهبرد است.

وی افزود: مقابله با دشمن تنها به عرصه موشکی و پهپادی محدود نمی‌شود، بلکه باید از ظرفیت‌های سیاسی، بین‌المللی و حقوقی نیز برای مقابله با دشمن بهره گرفت.

امام جمعه پارسیان با تأکید بر نقش مردم در پشتیبانی از نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: مردم ایران همواره حمایت خود را از نیروهای مسلح با تمام وجود نشان داده‌اند و جبهه مقاومت نیز از لبنان و یمن تا عراق و دیگر کشورهای اسلامی، در برابر دشمنان یک جبهه واحد به شمار می‌رود.

ملت ایران راهبرد مقاومت را انتخاب کرده است

اسماعیل‌نیا در ادامه با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت ۱۳ آبان و هم‌زمانی آن با انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، فروپاشی افسانه شکست‌ناپذیری آمریکا را از نکات مهم این پیام برشمرد و گفت: ملت ایران و رزمندگان کشور با ایستادگی خود، تصور شکست‌ناپذیری آمریکا را در هم شکستند.

وی با اشاره به هشدار رهبر معظم انقلاب درباره هرگونه گرایش تسلیم‌طلبانه در برابر دشمن اظهار کرد: سرمایه عظیمی که به برکت خون شهدا و فداکاری مردم به دست آمده، نباید با گرایش‌های تسلیم‌آمیز برخی افراد و جریان‌ها در برابر دشمن از بین برود؛ چراکه چنین رویکردی، دشمن را برای زیاده‌خواهی و تهدیدهای بیشتر جسورتر می‌کند.

امام جمعه پارسیان تأکید کرد: تنها راه رسیدن به بازدارندگی مطلق، استمرار راهبرد قوی‌تر شدن ایران است.

وی با اشاره به حضور و ایستادگی مردم در عرصه‌های مختلف افزود: مطالبه و اراده ملت ایران، مقاومت و ایستادگی شجاعانه در برابر دشمن تا پیروزی نهایی است و مردم اجازه نخواهند داد زمزمه تسلیم در برابر دشمن در جامعه ترویج شود.

انتخابات آمریکا تغییری در ماهیت دشمنی با ایران ایجاد نمی‌کند

اسماعیل‌نیا با اشاره به تحولات انتخابات آمریکا و شکست جریان سیاسی مورد حمایت دونالد ترامپ، اظهار کرد: از نگاه جمهوری اسلامی، تغییر دولت‌ها و احزاب در آمریکا به معنای تغییر ماهیت دشمنی این کشور با ملت ایران نیست و شیوه‌های تقابل ممکن است متفاوت باشد، اما اصل سیاست‌های خصمانه همچنان مورد توجه است.

وی با اشاره به برخی تحلیل‌ها و واکنش‌های رسانه‌ای درباره نتایج انتخابات آمریکا گفت: برخی تحلیلگران این نتایج را شکستی برای ترامپ و جریان سیاسی مورد حمایت او ارزیابی کرده‌اند.

امام جمعه پارسیان در ادامه، تضعیف جایگاه سیاسی برخی حامیان رژیم صهیونیستی در عرصه داخلی و بین‌المللی را از تحولات قابل توجه دانست و بر ضرورت حفظ هوشیاری و ادامه مسیر مقاومت تأکید کرد.

دولت نباید هزینه مبارزه با قاچاق بنزین را بر دوش مردم عادی بگذارد

امام جمعه پارسیان در بخش پایانی خطبه‌ها به طرح جدید دولت برای مدیریت مصرف بنزین و حذف کارت آزاد جایگاه‌های سوخت در ۱۱ استان از جمله هرمزگان پرداخت و گفت: با وجود اینکه شرایط کشور، محدودیت‌های تولید سوخت و ضرورت مقابله با مصرف بی‌رویه و قاچاق بنزین قابل درک است، اما دولت نباید هزینه مبارزه با قاچاق سوخت را بر دوش مردم عادی بگذارد.

وی با اشاره به سهمیه ۱۶۰ لیتری بنزین در کارت شخصی خودروها اظهار کرد: این میزان ممکن است برای افرادی که صرفاً ترددهای معمول شهری دارند کافی باشد، اما برای خانواده‌هایی که نیازمند سفرهای درمانی، زیارتی، تفریحی و تحصیلی هستند، پاسخگو نیست.

اسماعیل‌نیا با بیان اینکه برخی مشاغل و فعالیت‌های روزمره نیز به مصرف سوخت بیشتری نیاز دارند، افزود: خودروهای فعال در حوزه خدمات، سرویس مدارس و همچنین قایق‌های بنزینی که وسیله امرار معاش بسیاری از مردم مناطق ساحلی هستند، با محدودیت‌های بیشتری مواجه خواهند شد.

وی تصریح کرد: معیشت بخش قابل توجهی از مردم هرمزگان به صیادی، حمل‌ونقل دریایی و مسافرکشی وابسته است و اجرای این طرح بدون پیش‌بینی سهمیه‌های متناسب و تبصره‌های حمایتی می‌تواند زندگی و معیشت این خانوارها را با مشکل مواجه کند.

چرا هرمزگان باید در نخستین مرحله اجرای طرح بنزین قرار بگیرد؟

امام جمعه پارسیان با طرح این پرسش که چرا هرمزگان در میان استان‌های کشور برای اجرای اولیه این طرح انتخاب شده است، گفت: آیا منصفانه است استانی که با گرمای شدید، شرایط خاص اقلیمی، موقعیت راهبردی و شرایط ویژه معیشتی مردم ساحل‌نشین و صیادان روبه‌روست، در نخستین مرحله اجرای چنین طرحی قرار بگیرد؟

وی خطاب به مسئولان استانی و نمایندگان مجلس اظهار کرد: نمایندگان مردم در مجلس کجا هستند و چه اقدامی برای دفاع از حقوق مردم انجام می‌دهند؟ استاندار محترم چرا در این زمینه از مردم استان دفاع نمی‌کند؟ آیا بهتر نبود اجرای آزمایشی طرح ابتدا در استان‌هایی با شرایط اقلیمی و معیشتی متفاوت انجام می‌شد تا پس از شناسایی و رفع اشکالات، درباره اجرای آن در هرمزگان تصمیم‌گیری شود؟

اسماعیل‌نیا با تأکید بر اینکه اصل مدیریت مصرف سوخت و مقابله با قاچاق قابل توجه است، خواستار اصلاح طرح و پیش‌بینی سهمیه‌های ویژه برای اقشار و مشاغل آسیب‌پذیر شد و افزود: انتظار می‌رود دولت هرچه سریع‌تر اشکالات این طرح را برطرف کند و مسئولان استانی نیز با جدیت از حقوق مردم دفاع کنند.

وی در پایان با اشاره به صبوری، تاب‌آوری و همراهی مردم هرمزگان گفت: مردم این استان همواره مردمی وفادار، صبور، اهل منطق و برخوردار از فرهنگ غنی بوده‌اند و از این شرایط نیز عبور خواهند کرد؛ اما انتظار می‌رود مسئولان با انصاف بیشتر و احساس مسئولیت و غیرت در دفاع از حقوق مردم اقدام کنند.