به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید موسوی اعظم در خطبه‌های نماز جمعه یاسوج با اشاره به جایگاه صلح و سازش در آموزه‌های دینی، اظهار کرد: صلح و سازش میان مردم از جایگاه ویژه‌ای در تعالیم اسلامی برخوردار است و قرآن کریم مسلمانان را از نزاع و اختلاف نهی کرده و هشدار داده است که تفرقه و درگیری موجب سستی، از بین رفتن اقتدار و شکست جامعه می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت اصلاح ذات‌البین در آموزه‌های دینی افزود: کسی که از وقت و آبروی خود می‌گذرد تا اختلافی را برطرف کند و میان دو نفر صلح و آشتی برقرار سازد، نزد خداوند از جایگاه ارزشمندی برخوردار است و در روز قیامت از مقربان درگاه الهی خواهد بود.

امام جمعه موقت یاسوج با اشاره به روایات اسلامی در فضیلت اصلاح میان مردم، بیان کرد: در روایات نقل شده است هر کس برای اصلاح میان دو نفر قدم بردارد، فرشتگان تا زمانی که بازگردد بر او درود می‌فرستند و از پاداش معنوی بزرگی بهره‌مند می‌شود.

حجت‌الاسلام موسوی اعظم با اشاره به اهمیت اصلاح روابط خانوادگی و اجتماعی ادامه داد: پیامبر گرامی اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم نیز فرموده‌اند هر کس برای اصلاح میان امت قدم بردارد، خداوند پاداش هزار شهید را به او عطا می‌کند و این پاداش به‌ویژه درباره اصلاح میان زن و شوهر مورد تأکید قرار گرفته است.

وی با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه تصریح کرد: حل اختلافات پیش از تبدیل شدن به منازعات گسترده، علاوه بر جلوگیری از گسترش کینه و دشمنی، زمینه بازگشت آرامش و تقویت روابط اجتماعی را فراهم می‌کند.

امام جمعه موقت یاسوج با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد، نقش ریش‌سفیدان، بزرگان، معتمدان محلی و سفیران صلح را در برقراری سازش میان مردم مهم دانست و افزود: استفاده از ظرفیت‌های بومی و سنتی استان می‌تواند در حل اختلافات و جلوگیری از گسترش شکاف‌های اجتماعی مؤثر باشد.