به گزارش خبرنگار مهر، شیخ حسن احمدزاده در خطبه‌های نماز جمعه سیراف با محوریت موضوع «قلب سالم و آثار آن در زندگی انسان» به تبیین جایگاه قلب در ایمان و بندگی خداوند پرداخت و ویژگی‌های قلب زنده، بیمار و مرده را تشریح کرد.

وی با اشاره به اهمیت سلامت قلب اظهار کرد: آرامش قلب خواسته هر انسانی حتی پیامبران الهی بوده و قلب به‌عنوان مرکز ایمان و احساسات، نقشی اساسی در سلامت روح و رفتار انسان دارد.

احمدزاده با استناد به حدیث پیامبر اکرم(ص) درباره جایگاه قلب افزود: اگر قلب انسان سالم باشد تمام وجود او در مسیر سلامت و صلاح قرار می‌گیرد و چنانچه قلب دچار فساد شود آثار آن در اعضا و رفتار انسان نمایان خواهد شد.

خطیب جمعه سیراف با اشاره به سه نوع قلب زنده، مرده و بیمار بیان کرد: قلب زنده پذیرای ایمان و حقیقت است و انسان مؤمن باید با یاد خداوند زمینه استقرار ایمان را در وجود خود فراهم کند؛ چراکه آرامش حقیقی دل‌ها در گرو یاد پروردگار است.

وی با اشاره به دعاهای پیامبر اکرم(ص) برای برخورداری از علم سودمند، قلب خاشع، زبان ذاکر و روزی حلال و پاک تصریح کرد: حضور قلب و اخلاص از مهم‌ترین شرایط قبولی طاعات و عبادات به‌ویژه نماز و دعاست و مؤمنان باید در عبادات با توجه و خشوع در پیشگاه خداوند حاضر شوند.

ویژگی‌های قلب سالم در آموزه‌های دینی

احمدزاده ترس از پروردگار، توبه و بازگشت به سوی خدا، محبت به دیگران، آرامش در زندگی، احساس سکینه هنگام تلاوت قرآن کریم و خشوع در برابر یاد خدا را از ویژگی‌های قلب سالم برشمرد.

وی خاطرنشان کرد: خداوند متعال محبت ایمان را در دل مؤمنان قرار داده و کفر، گناه و نافرمانی را در نظر آنان ناپسند ساخته است.

خطیب جمعه سیراف با هشدار نسبت به پیامدهای قساوت قلب گفت: قلبی که از یاد خدا فاصله بگیرد حق و حقیقت را نمی‌پذیرد و به‌تدریج زشتی‌ها و فساد در نظر صاحب آن پسندیده جلوه می‌کند.

وی در تبیین آثار مرگ قلب معنوی به غفلت از بندگی خدا، عمل نکردن به قرآن و سنت پیامبر(ص)، دلبستگی افراطی به دنیا، بی‌توجهی به آخرت و عبرت نگرفتن از مرگ اشاره کرد و دنیاگرایی و غفلت از توشه آخرت را از آسیب‌های جدی زندگی انسان دانست.

احمدزاده در پایان خطبه‌ها با گرامیداشت ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، برای ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران آرزوی پیروزی، عزت و موفقیت کرد.