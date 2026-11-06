به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین جلیل جلیلی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به حضور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان، حضور آگاهانه ملت در صحنه‌های مختلف را از مؤلفه‌های اقتدار و بازدارندگی کشور دانست و تأکید کرد: قدرت ایران تنها در توان موشکی و تجهیزات نظامی خلاصه نمی‌شود، بلکه ایمان، وحدت و ایستادگی مردم نیز بخش مهمی از قدرت بازدارنده کشور را تشکیل می‌دهد.

وی با قدردانی از حضور اقشار مختلف مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان اظهار کرد: ملت ایران با شناخت سابقه دشمنی آمریکا، از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا حوادث و شهادت‌های اخیر، بار دیگر با حضور خود بر دفاع از استقلال کشور و حمایت از ولایت تأکید کردند.

امام جمعه اهر با بیان اینکه حضور مردم در صحنه، پیام روشنی برای دشمنان دارد، افزود: حضور آگاهانه ملت موجب آشکار شدن ماهیت سیاست‌های استکباری می‌شود و نشان می‌دهد مردم ایران در برابر فشارها و تهدیدهای خارجی از استقلال و منافع ملی خود عقب‌نشینی نمی‌کنند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان اهر با استناد به آیه شریفه «إِنَّ اللَّهَ یُدَافِعُ عَنِ الَّذِینَ آمَنُوا» تصریح کرد: هنگامی که مردم با وحدت و اقتدار در صحنه حاضر می‌شوند، طرف مقابل درمی‌یابد که هرگونه تقابل با جمهوری اسلامی ایران می‌تواند هزینه‌های سنگینی به همراه داشته باشد.

بازدارندگی ایران از میدان نظامی فراتر رفته است

جلیلی با اشاره به ابعاد مختلف قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: پیش از این، بازدارندگی ایران بیشتر با توان موشکی و دفاعی و آسیب‌پذیری پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه ارزیابی می‌شد، اما تحولات اخیر نشان داد که هرگونه اقدام ماجراجویانه علیه ایران می‌تواند پیامدهای سیاسی و انتخاباتی نیز برای تصمیم‌گیران آن کشور داشته باشد.

وی با اشاره به تحولات انتخاباتی آمریکا و وضعیت جریان جمهوری‌خواه در کنگره گفت: جی‌دی ونس، معاون ترامپ، جنگ با ایران را از عوامل مؤثر در شکست انتخاباتی جمهوری‌خواهان دانسته است. همچنین نظرسنجی‌های مورد اشاره نشان می‌دهد حدود ۶۰ درصد مردم آمریکا با حمله نظامی به ایران مخالف بوده‌اند.

امام جمعه اهر ادامه داد: این تحولات نشان می‌دهد تقابل نظامی با ایران صرفاً هزینه‌های نظامی و امنیتی ندارد، بلکه می‌تواند به موضوعی مهم در افکار عمومی آمریکا تبدیل شود و بر معادلات سیاسی و انتخاباتی این کشور تأثیر بگذارد.

حمایت از رژیم صهیونیستی نیز با فشارهای سیاسی روبه‌رو است

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان اهر در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات سیاسی رژیم صهیونیستی و مناسبات آن با آمریکا اشاره کرد و گفت: تحولات سیاسی در سرزمین‌های اشغالی و وضعیت ائتلاف بنیامین نتانیاهو نشان‌دهنده دشواری‌های پیش روی جریان حاکم این رژیم است.

وی همچنین با اشاره به اظهارات مطرح‌شده درباره احتمال پایان کمک‌های نظامی سالانه آمریکا به رژیم صهیونیستی، اظهار کرد: حمایت از این رژیم نیز در آمریکا از فشارهای سیاسی و انتقادهای داخلی مصون نمانده است.

جلیلی با جمع‌بندی این تحولات تأکید کرد: قدرت بازدارندگی ایران فقط به موشک و پهپاد محدود نیست، بلکه ایمان مردم، وحدت ملی، بصیرت اجتماعی و ایستادگی ملت نیز در شکل‌گیری این قدرت نقش دارد.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران به دنبال جنگ و ناامنی نیست، تصریح کرد: کشور در برابر تهدید و تجاوز تسلیم نخواهد شد و ملت ایران در دفاع از استقلال، عزت و امنیت خود ایستادگی می‌کند.

مطالبه مردم بازنگری در دکترین دفاعی کشور است

امام جمعه اهر در ادامه به مطالبه مردم برای تقویت توان دفاعی کشور اشاره کرد و گفت: مردم به‌طور جدی خواستار آن هستند که متخصصان و کارشناسان نظامی، مطالعات لازم را برای بازنگری در دکترین دفاعی انجام دهند تا کشور از چنان قدرت و آمادگی برخوردار باشد که هیچ طرفی جرئت تهدید و تعرض به ایران را نداشته باشد.

وی با تأکید بر ضرورت فراهم کردن مقدمات تحقق وعده‌های الهی، به آیه شریفه «فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ» اشاره کرد.

وارونگی حقیقت؛ راهبرد دیرینه استکبار برای فریب افکار عمومی

جلیلی در خطبه نخست نماز جمعه با اشاره به شیوه‌های تبلیغاتی قدرت‌های استکباری برای تغییر جایگاه حق و باطل، داستان فرعون و حضرت موسی (ع) را نمونه‌ای از وارونه‌نمایی حقیقت دانست.

وی اظهار کرد: فرعون هنگامی که در برابر استدلال‌های حضرت موسی (ع) پاسخی نداشت، به‌جای مواجهه منطقی با سخنان او، موضوع را تغییر داد و پیامبر الهی را عامل فساد معرفی کرد؛ در حالی که خود فرعون منشأ ظلم و فساد بود.

امام جمعه اهر با بیان اینکه این شیوه همچنان در مناسبات سیاسی و تبلیغاتی قدرت‌های سلطه‌گر مشاهده می‌شود، افزود: در این رویکرد، جریان‌های مقاومت تروریست معرفی می‌شوند، دفاع از مظلومان به‌عنوان عامل بی‌ثباتی مورد اتهام قرار می‌گیرد و ملت‌های خواهان استقلال، تهدیدی برای امنیت جهانی قلمداد می‌شوند.

وی ادامه داد: در چنین فضایی، متجاوز خود را مدافع صلح و حقوق بشر معرفی می‌کند، در حالی که مظلوم به‌جای دریافت حمایت، با اتهام و برچسب‌زنی مواجه می‌شود.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان اهر با استناد به آیه ۳۰ سوره انفال، به موضوع توطئه و نقشه‌چینی دشمنان اشاره کرد و گفت: قرآن کریم از نقشه‌های دشمنان و تدبیر الهی در برابر آن‌ها سخن گفته است و در نهایت، اراده خداوند بر همه نقشه‌ها برتری دارد.

جلیلی همچنین با اشاره به آیه هشتم سوره صف، تأکید کرد: دشمنان تلاش می‌کنند نور الهی را با تبلیغات و سخنان خود خاموش کنند، اما اراده الهی بر کامل شدن این نور تعلق گرفته است.

وی در پایان با یادآوری سخن امیرالمؤمنین علی (ع) مبنی بر اینکه حق را باید شناخت و سپس اهل حق را با آن معیار تشخیص داد، خاطرنشان کرد: برای تشخیص حقیقت نباید صرفاً به نام‌ها و عنوان‌ها توجه کرد، بلکه باید شواهد، استدلال‌ها و واقعیت‌ها را ملاک قرار داد.

امام جمعه اهر با تأکید بر ضرورت مطالبه دلیل و برهان در مواجهه با ادعاها، به آیه شریفه «قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ صَادِقِینَ» اشاره کرد.