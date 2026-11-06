به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین محمدی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اصفهان با اشاره به استمرار حضور مردم در اجتماعات شبانه، آمادگی نیروهای مسلح و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، بر ضرورت انجام مسئولیت‌ها، تقویت توان دفاعی کشور و حفظ آمادگی در برابر تهدیدهای دشمن تأکید کرد.

وی با بیان اینکه مردم بیش از ۲۵۰ شب در اجتماعات مردمی حضور داشته‌اند، اظهار کرد: مردم در این مدت وظیفه خود را انجام داده و در میدان حضور پیدا کرده‌اند؛ اکنون نیز وظیفه همه ما انجام مسئولیت‌ها و واگذاری نتیجه امور به خداوند متعال است.

امام جمعه موقت اصفهان با اشاره به ماجرای حضرت عبدالمطلب در مواجهه با سپاه ابرهه افزود: حضرت عبدالمطلب مسئولیت خود را انجام داد و سایر امور را به خداوند سپرد. این موضوع نشان می‌دهد انسان باید در مسیر انجام وظیفه استوار باشد و در عین حال به قدرت و اراده الهی اعتماد کند.

بازنگری در دکترین دفاعی باید متناسب با شرایط جدید انجام شود

محمدی در ادامه با قدردانی از تلاش‌های نیروهای هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، توان موشکی و تجهیزات راهبردی کشور را از پشتوانه‌های مهم دفاعی ملت ایران دانست و اظهار کرد: توانمندی‌های امروز کشور حاصل مجاهدت افرادی است که برای شکل‌گیری و توسعه قدرت دفاعی ایران از جان خود گذشتند.

وی با اشاره به سالروز شهادت سردار حسن طهرانی‌مقدم، نقش این شهید را در پایه‌گذاری و توسعه توان موشکی کشور برجسته دانست و گفت: مجاهدت‌های این شهید بزرگوار و همراهانش را فراموش نمی‌کنم. زمانی که در تهران حضور داشتم، پیکرهای تکه‌تکه‌شده شهدا را دیدم و از نزدیک شاهد فداکاری آنان در این مسیر بودم.

خطیب موقت نماز جمعه اصفهان ادامه داد: شهید طهرانی‌مقدم و همراهانش جان خود را فدا کردند، اما دست ولی‌فقیه و امام جامعه را پر کردند و توانمندی‌های موشکی را در اختیار امت و امام امت قرار دادند.

محمدی با اشاره به تداوم این مسیر پس از شهادت فرماندهان پیشین نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: پس از آن نیز سردار شهید حاجی‌زاده و اکنون سردار سیدمجید موسوی و همراهانشان این مسئولیت سنگین را بر عهده گرفته‌اند و مسیر تقویت توان دفاعی کشور را ادامه می‌دهند.

وی با تأکید بر آمادگی نیروهای مسلح برای مقابله با تهدیدها تصریح کرد: همان‌گونه که فرماندهی نظامی کشور اعلام کرده است، هرگونه خطای دشمن با پاسخ فوری و اثرگذار مواجه خواهد شد و دامنه درگیری احتمالی به محدوده جغرافیایی مشخصی محدود نمی‌شود.

امام جمعه موقت اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط جدید منطقه‌ای و بین‌المللی، بازنگری در دکترین دفاعی و هسته‌ای کشور را ضروری دانست و گفت: به نظر می‌رسد دکترین دفاعی کشور نیازمند بررسی مجدد است و مسئولان باید اقتضائات و شرایط روز جهان را با دقت مورد ارزیابی قرار دهند.

وی تأکید کرد: این موضوع به معنای مخالفت با فتوای رهبر شهید درباره سلاح هسته‌ای نیست و ما به‌طور قطع به این فتوا پایبند هستیم و آن را به رسمیت می‌شناسیم، اما پایبندی به این فتوا به معنای کنار گذاشتن بررسی کارشناسی در حوزه دکترین دفاعی و هسته‌ای نیست.

محمدی افزود: شرایط جامعه و تحولات بین‌المللی اقتضائاتی ایجاد کرده است که مسئولان باید آن‌ها را بررسی کنند و در هر بخشی که نیاز به بازنگری وجود دارد، تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.

وی با بیان اینکه تقویت قدرت بازدارندگی از مطالبات مردم است، خواستار انجام بررسی‌های کارشناسی برای متناسب‌سازی توان دفاعی کشور با شرایط جدید شد.

مقاومت ملت ایران هزینه‌های دشمن را افزایش داده است

امام جمعه موقت اصفهان در ادامه با اشاره به تحولات سیاسی آمریکا و سرزمین‌های اشغالی اظهار کرد: دشمنانی که به دنبال تغییر نظام جمهوری اسلامی ایران بودند، امروز خود با چالش‌ها و تحولات سیاسی مواجه شده‌اند و نتایج انتخابات اخیر در آمریکا و سرزمین‌های اشغالی نیز از این منظر قابل بررسی است.

وی با بیان اینکه سیاست‌های خصمانه آمریکا علیه ایران به یک حزب خاص محدود نمی‌شود، افزود: برای ملت ایران تفاوتی ندارد که دموکرات‌ها در آمریکا به قدرت برسند یا جمهوری‌خواهان؛ چه نماد انتخاباتی آن‌ها فیل باشد و چه الاغ، سیاست‌های خصمانه این کشور علیه ملت ایران در دولت‌های مختلف ادامه داشته است.

محمدی با اشاره به مواضع دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، گفت: رجزخوانی‌های رئیس‌جمهور آمریکا حتی در داخل این کشور نیز با مخالفت‌ها و واکنش‌هایی همراه بوده است و تحولات انتخاباتی اخیر باید با توجه به این شرایط تحلیل شود.

وی مقاومت و ایستادگی ملت ایران را در تحولات سیاسی اخیر بی‌تأثیر ندانست و اظهار کرد: نخستین پیام این تحولات آن است که هر فرد یا مجموعه‌ای که بخواهد با جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران درگیر شود، باید بداند که در برابر این ملت هزینه‌های سنگینی خواهد پرداخت.

خطیب موقت نماز جمعه اصفهان دومین پیام این تحولات را ضرورت توجه به نتایج مقاومت عنوان کرد و افزود: مقاومت هزینه دارد، اما نتیجه نیز به دنبال خواهد داشت؛ همان‌گونه که تسلیم و سازش نیز هزینه‌های خود را دارد، اما لزوماً به نتیجه مطلوب منجر نمی‌شود. ملت ایران مسیر مقاومت و ایستادگی را انتخاب کرده و نتایج آن را نیز مشاهده کرده است.

وی با تأکید بر اینکه جابه‌جایی دولت‌ها در آمریکا نباید موجب تغییر محاسبات ملت ایران شود، خاطرنشان کرد: دولت‌های مختلف آمریکا در دوره‌های گذشته به ملت ایران ظلم کرده‌اند و نمی‌توان با تغییر یک دولت، سابقه سیاست‌های خصمانه این کشور را نادیده گرفت.

محمدی با اشاره به نقش دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو در تحولات اخیر تصریح کرد: ملت ایران رفتار و اقدامات آن‌ها را فراموش نخواهد کرد و نباید تصور شود که با تغییر دولت در آمریکا یا تغییر نخست‌وزیر در سرزمین‌های اشغالی، مسیر تقابل به‌طور کامل تغییر می‌کند و دوباره زمینه مذاکره، نفوذ و عقب‌نشینی در برابر دشمن فراهم می‌شود.

وی تأکید کرد: ملت ایران اجازه نخواهد داد موضوع تسلیم و عقب‌نشینی در برابر دشمن مطرح شود و همچنان بر مسیر مقاومت و ایستادگی پایبند خواهد ماند.

امام جمعه موقت اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور مردم در اجتماعات شبانه و راهپیمایی ۱۳ آبان گفت: مردم با وجود شرایط دشوار و سرمای هوا، حضور خود را در اجتماعات مردمی استمرار بخشیده‌اند و در صورت نیاز نیز برای حضور در میدان آمادگی دارند.

وی با اشاره به مشارکت گسترده مردم در راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی افزود: امسال نیز مردم پرشورتر از گذشته در این مراسم شرکت کردند و حضور نوجوانان و دانش‌آموزان از جلوه‌های قابل توجه این راهپیمایی بود.

محمدی با بیان اینکه دشمن برای دور کردن نسل جوان از اسلام، انقلاب و هویت ملی برنامه‌ریزی می‌کند، اظهار کرد: دشمن تلاش دارد با ناامید کردن جوانان و نوجوانان، آنان را از هویت دینی و ملی خود فاصله دهد، اما حضور این نسل در اجتماعات مردمی و مناسبت‌های ملی نشان‌دهنده شناخت و انتخاب مسیر از سوی آنان است.

وی با اشاره به توجه رهبران انقلاب به ظرفیت نسل جوان خاطرنشان کرد: امام مؤسس، امام شهید و رهبران انقلاب همواره روی جوانان و نوجوانان حساب کرده‌اند و این نسل نیز با روحیه و نگاه خود در حال شناخت شرایط و انتخاب مسیر است.

خطیب موقت نماز جمعه اصفهان در پایان با اشاره به نزدیک شدن فصل سرما و افزایش مصرف انرژی، از مردم خواست در مصرف گاز صرفه‌جویی کنند و گفت: در آستانه زمستان و روزهای سرد سال قرار داریم و لازم است همه مردم در مصرف گاز دقت داشته باشند.

وی افزود: باید هوای یکدیگر را داشته باشیم و با مدیریت مصرف انرژی و همکاری و همدلی، از مشکلات احتمالی عبور کنیم. همان‌گونه که مردم در سال‌های گذشته با همراهی یکدیگر از دشواری‌ها عبور کردند، در شرایط پیش‌رو نیز می‌توانند با مشارکت و صرفه‌جویی این مسیر را پشت سر بگذارند.