به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جعفر رحیمی در خطبه‌های نماز عبادی ـ سیاسی جمعه ساوه ، با اشاره به تأکیدات امیرالمؤمنین(ع) در نهج‌البلاغه بر سه اصل آزادی، غیرت و سلحشوری، اظهار کرد: یکی از آموزه‌های مهم علوی، دعوت انسان‌ها به حریت و آزادگی است؛ آزادگی به این معناست که انسان اسیر تعلقات مادی، طمع و زیاده‌خواهی نباشد و عزت و استقلال خود را در برابر منافع زودگذر دنیوی از دست ندهد.

وی با تبیین مفهوم غیرت در آموزه‌های دینی گفت: غیرت به معنای بیگانه‌زدایی و حفاظت از حریم‌های شخصی، خانوادگی و اجتماعی است و انسان مؤمن نباید اجازه دهد بیگانگان به حریم خانواده، جامعه، اقتصاد و عرصه‌های سیاسی نفوذ کنند.

امام جمعه ساوه با اشاره به ضرورت مقابله با نفوذ و تجاوز دشمنان بیان کرد: همان‌گونه که در آموزه‌های دینی بر دفاع از حریم خانواده و جامعه تأکید شده است، اکنون نیز ملت ایران باید در برابر تجاوز و زیاده‌خواهی آمریکا و رژیم صهیونیستی با غیرت، شجاعت و اقتدار ایستادگی کند.

وی همچنین با استناد به آیه ۷۶ سوره مبارکه نساء، گفت: خداوند متعال می‌فرماید مؤمنان در راه خدا و کافران در راه طاغوت مبارزه می‌کنند و در ادامه فرمان می‌دهد با یاران شیطان پیکار کنید؛ چراکه نقشه و نیرنگ شیطان ضعیف است.

امام جمعه ساوه با بیان اینکه زندگی بشر همواره صحنه تقابل حق و باطل بوده است، افزود: از ابتدای تاریخ تاکنون، گروهی در مسیر حق و رضایت الهی حرکت کرده‌اند و گروهی دیگر در جبهه طاغوت و شیطان قرار گرفته‌اند بنابراین نباید تصور کنیم که مقابله با دشمن و مواجهه با توطئه‌ها، مسئله‌ای مختص ملت ایران است.

حجت الاسلام رحیمی با تأکید بر اینکه قدرت‌های طاغوتی با وجود برخورداری از تجهیزات و امکانات مادی، از درون ناتوان و متزلزل هستند، گفت: نباید فریب ظاهر پرقدرت دشمن را خورد؛ زیرا نقشه‌ها و توطئه‌های او در برابر قدرت الهی و اراده ملت‌های مقاوم، ضعیف و شکننده است.

امام جمعه ساوه با اشاره به پیام‌های اخیر رهبر معظم انقلاب، به‌ویژه پیام نهم آبان، تصریح کرد: اکنون بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد در برابر دشمن با صلابت بایستیم و اجازه ندهیم تهدیدها و فضاسازی‌های روانی، اراده ملت ایران را تضعیف کند.

حجت الاسلام رحیمی با اشاره به مواضع و تهدیدهای اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران افزود: این قدرت‌ها با به رخ کشیدن توانمندی‌های مادی خود، از پایان دادن به کار ایران سخن می‌گویند در حالی که بسیاری از تحلیلگران سیاسی، چنین مواضعی را ناشی از استیصال و درماندگی آنان می‌دانند.

وی ادامه داد: ممکن است دشمن بار دیگر به اقدام نظامی روی بیاورد، اما تجربه‌های گذشته نشان داده است که نتیجه چنین اقداماتی، جز شکست و سرافکندگی برای آنان نخواهد بود مشروط بر آنکه ملت ایران با باور به ضعف نقشه‌های دشمن، با اقتدار و استقامت در برابر آنها بایستد.

امام جمعه ساوه با اشاره به تجربه جنگ‌های دوازده‌روزه و چهل‌روزه و همچنین حوادث هجدهم دی، تصریح کرد: ملت ایران بارها توانسته است توطئه‌های دشمن را خنثی کند و در صورت تکرار شرارت‌ها نیز با هوشیاری و انسجام، دشمن را پشیمان خواهد کرد.

هوشیاری و تدبیر، مکمل قدرت دفاعی کشور است

حجت الاسلام رحیمی همچنین با تأکید بر نقش امداد و حفاظت الهی از انقلاب اسلامی گفت: حوادثی همچون واقعه طبس، تسخیر لانه جاسوسی و برخی اتفاقات رخ‌داده در جریان جنگ چهل‌روزه در اصفهان، از جمله نمونه‌هایی است که نشان می‌دهد اراده الهی و خون پاک شهدا در صیانت از انقلاب اسلامی نقش‌آفرین بوده است.

وی با اشاره به سابقه شکست دشمنان در مواجهه با ملت ایران افزود: دشمنان باید از تجربه‌های گذشته عبرت بگیرند، اما متأسفانه همچنان به توطئه و تهدید ادامه می‌دهند.

امام جمعه ساوه با استناد به آیه ۱۳ سوره مائده و آیه ۷۱ سوره نساء، بر ضرورت شناخت ماهیت دشمن و حفظ هوشیاری سیاسی تأکید کرد و گفت: قرآن کریم نسبت به توطئه‌گری مستمر دشمنان هشدار داده و مؤمنان را به حفظ آمادگی و هوشیاری فراخوانده است.

حجت الاسلام رحیمی تصریح کرد: برخورداری از قدرت نظامی، تولید تجهیزات دفاعی و توسعه توانمندی‌های کشور ضروری است، اما در کنار این ظرفیت‌ها باید عقلانیت، تدبیر، هوشمندی و قدرت تحلیل سیاسی نیز حفظ شود. قرآن کریم در این زمینه می‌فرماید «خُذُوا حِذْرَکُمْ»؛ یعنی همواره هوشیار و مراقب باشید.

وی با اشاره به آیه ۱۲۲ سوره نساء و ضرورت نشان دادن صلابت در برابر دشمنان اظهار کرد: ملت ایران باید چنان مقتدر و استوار باشد که دشمنان از اراده و توان دفاعی کشور آگاه باشند و بدانند که با ملتی مقاوم و شکست‌ناپذیر مواجه هستند.

مذاکره مجدد با آمریکا بدون تحقق شروط ایران پذیرفتنی نیست

امام جمعه ساوه در ادامه با انتقاد از طرح دوباره موضوع مذاکره با آمریکا گفت: با وجود همه فداکاری‌ها و ایستادگی ملت ایران، متأسفانه بار دیگر زمزمه مذاکره با آمریکا به گوش می‌رسد، صریح و روشن می‌گویم اگر به نامه ونس و دیگر تحرکات مشابه، پاسخ منفی قاطع و صریح داده نشود، باید منتظر تحمیل خسارت‌های بزرگ‌تری به کشور باشیم.

حجت الاسلام رحیمی با اشاره به مواضع امام شهید(ره) درباره مذاکره با آمریکا اظهار کرد: ایشان بارها تأکید کردند که مذاکره با آمریکا نه‌تنها خیر و منفعتی برای ملت ایران ندارد، بلکه جز زیان مادی و معنوی نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت. همچنین در موضع‌گیری صریحی فرمودند: مذاکره با آمریکا هوشمندانه، عاقلانه و شرافتمندانه نیست.

وی با انتقاد از جریان‌های غرب‌گرا افزود: برخی جریان‌ها که در میان ملت اعتبار خود را از دست داده‌اند، تلاش می‌کنند با پیش‌کشیدن نیروهای انقلابی در موضوع مذاکره، هزینه‌های سیاسی آن را به دیگر سرمایه‌های نظام تحمیل کنند.

امام جمعه ساوه خطاب به نیروهای انقلابی و چهره‌های مورد اعتماد مردم تصریح کرد: افرادی که به سرمایه اجتماعی و امید ملت تبدیل شده‌اند، باید مراقب باشند قربانی پروژه مذاکره با آمریکا نشوند؛ چراکه ملت ایران با هیچ‌کس عقد اخوت نبسته است و معیار قضاوت، عملکرد و پایبندی افراد به منافع ملی و آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

حجت الاسلام رحیمی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف شروط ایران پیش از هرگونه گفت‌وگو تصریح کرد: تحقق شروط هفت‌گانه ایران باید پیش‌شرط ورود به هر نوع مذاکره، حتی گفت‌وگو با میانجیگران باشد و هیچ‌گونه مذاکره‌ای نباید بدون توجه به این شروط در دستور کار قرار گیرد.

انتقام خون امام شهید و اجرای عدالت، مطالبه ملت ایران است

وی با تأکید بر ضرورت پیگیری حقوق ملت ایران و خون‌خواهی شهدای کشور گفت: نادیده گرفتن قصاص قاتلان و فراموش کردن انتقام خون امام شهیدمان، به معنای پذیرش مرگ ملت و نابودی ایران است و ملت ایران هرگز از حقوق خود و خون پاک شهدا چشم‌پوشی نخواهد کرد.

امام جمعه ساوه بر ضرورت حفظ وحدت، هوشیاری، اقتدار ملی و ایستادگی در برابر توطئه‌های دشمنان تأکید کرد.