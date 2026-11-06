به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حمید زحمتکش در خطبه‌های نماز جمعه آستانه اشرفیه با بیان اینکه دنیا فرصتی کوتاه است و پشیمانی پس از مرگ راه جبرانی ندارد، اظهار کرد: رعایت حدود الهی، انجام واجبات و ترک محرمات ضروری است.

امام جمعه موقت آستانه اشرفیه با اشاره به تلاش دشمنان برای ضربه زدن به اسلام، قرآن، حجاب، عفت، غیرت، ولایت و کشور،افزود: همه بویژه نمازگزاران باید در برابر توطئه‌ها در اشکال مختلف هوشیار باشند.

وی از وضعیت معیشت و اقتصاد گفت و تصریح کرد:حرف‌های قشنگ زده می‌شود، ولی در عمل قیمت‌ها با سرعت بالا می‌رود و کسی ترمز آن را نمی‌کشد.

حجت الاسلام زحمتکش با بیان اینکه تحریم حداکثر ۱۰ تا ۳۰ درصد در مشکلات اثر دارد، گفت: ۷۰ تا ۸۰ درصد گرانی‌ها ناشی از بی مسئولیتی، بی‌تدبیری و ضعف مدیریت است.

وی با اشاره به اینکه مسئله اقتصاد و معیشت اولویت جدی جامعه است، افزود: اگر معیشت مردم در عمل تأمین نشود، بیان آمار و گزارش‌ها مشکلی را حل نمی‌کند و مردم هر روز افزایش قیمت‌ها را در بازار می‌بینند.

مدیران باید ترمز گرانی را بکشند

امام جمعه موقت آستانه اشرفیه از مسئولانی که «نه غم دارند نه غصه، انتقاد کرد و گفت:با توجه ویژه به سفره مردم، برخورد جدی با بی‌تدبیری در مدیریت اقتصادی مورد انتطاراست.

وی با اشاره به دشواری ازدواج جوانان اظهار کرد:هزینه‌های سرسام‌آور و صف‌های طولانی وام ازدواج مشکلات را مضاعف کرده است.

حجت‌الاسلام زحمتکش با بیان اینکه در برخی موارد هزینه ازدواج به ۲۰۰ میلیون تومان می‌رسد، توجه جدی مسئولان به این مسئله را تأکید کرد.

وی با اشاره به انتخابات آمریکا گفت :جمهوری‌خواه و دموکرات تفاوت ماهوی ندارند و هر دو در چارچوب استکبار و ظلم علیه جمهوری اسلامی عمل می‌کنند.

امام جمعه موقت آستانه اشرفیه با بیان اینکه ذات آمریکا دشمنی و ظلم است، افزود: نباید به وعده‌های این یا آن دل خوش کرد و هر دو دشمن قسم‌خورده جمهوری اسلامی ایران هستند.

حجت‌الاسلام زحمتکش با اشاره به اقتدار ایران در برابر استکبار گفت: هر کس با جمهوری اسلامی ایران دربیفتد تاوان سنگین آن را خواهد پرداخت.

وی با بیان اینکه کشور ایران صاحب دارد و متعلق به ولی‌عصر(عج) است، تأکید کرد:ملت ایران باید در برابر تهدیدها هوشیار و آماده باشد.

هوشیاری در برابر توطئه‌ها ضروری است

امام جمعه موقت آستانه اشرفیه با اشاره به روز هوافضا و سالگرد شهادت سردار حسن تهرانی مقدم، پدر موشکی ایران، اظهار کرد:اگر موشک نبود، ایران وضعیت دیگری داشت.

وی با گرامیداشت شهدای مقاومت از جمله شهید حاجی‌زاده و شهید سلیمانی ،گفت: قدرت موشکی از برکات اخلاص شهید تهرانی مقدم و شهیدان دفاع مقدس است

حجت‌الاسلام زحمتکش با اشاره به ایام شهادت حضرت زهرا(س) گفت :معرفت این بانوی بزرگوار به خدا، پیامبر(ص) و ائمه(ع) بازمی‌گردد و آیات متعددی از قرآن کریم از جمله سوره کوثر، سوره نور، سوره هل اتی، آیه تطهیر و آیه مباهله شأن و مقام ایشان را بیان کرده است.

وی با بیان اینکه پیامبر(ص) درباره حضرت زهرا(س) فرمودند «فاطمه پاره تن من است» و بوی بهشت از سینه ایشان است، افزود: غضب و رضای حضرت زهرا(س) غضب و رضای خداست و این جایگاه نشان‌دهنده عظمت آن بانوی بزرگوار است.

امام جمعه موقت آستانه اشرفیه با اشاره به عبادت و بندگی حضرت زهرا(س) و روایت امام باقر(ع) که فرمودند «کانت مفروضة الطاعة واجبة الاطاعة»،ادامه داد: الگوگیری از سیره ایشان در حجاب، عفت، عزت و غیرت ضرورت دارد.