به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی فرهادزاده در خطبه‌های نماز جمعه این هفته میامی در مسجد جامع این شهر، با تشریح ابعاد راهبرد بازدارندگی در معادلات جدید جهانی، اظهار کرد: بازدارندگی زمانی معنا پیدا می‌کند که کشور از چنان توان و اقتداری برخوردار باشد که دشمن حتی به فکر تجاوز و حمله نیفتد.

وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر پاسخ بدون محدودیت جغرافیایی به تهدیدات دشمن افزود: این رویکرد فراتر از یک موضع‌گیری یا شعار سیاسی است و نشان‌دهنده تغییر در محاسبات دفاعی جمهوری اسلامی ایران است.

امام جمعه میامی با تشریح سه مؤلفه بازدارندگی پایدار، پاسخ بدون محدودیت جغرافیایی به تهدیدات، تقویت زیرساخت‌های غیرفیزیکی قدرت و حمایت مردمی از نیروهای مسلح را از ارکان راهبرد دفاعی کشور دانست.

فرهاد زاده با اشاره به نقش انسجام اجتماعی در محاسبات دشمن اظهار کرد: دشمن زمانی به یک ملت طمع می‌کند که میان مردم، مسئولان و نیروهای مسلح شکاف و اختلاف ببیند؛ در مقابل، وحدت و یکپارچگی جامعه می‌تواند محاسبات طرف مقابل را با مانع مواجه کند.

وی با بیان اینکه نیروهای مسلح در کنار توان دفاعی به حمایت مردمی نیاز دارند، خاطرنشان کرد: حفظ همبستگی اجتماعی و جلوگیری از شکل‌گیری اختلافات و دوگانگی‌ها، پشتوانه‌ای مهم برای تأمین امنیت و اقتدار کشور است.

امام جمعه میامی هوشیاری و حضور آگاهانه مردم در صحنه را ضروری دانست و تأکید کرد: حفظ وحدت ملی، حمایت از نیروهای مسلح و توجه به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب از جمله موضوعاتی است که باید در مسیر صیانت از امنیت و اقتدار کشور مورد توجه قرار گیرد.