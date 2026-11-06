به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تصمیم ستاد مدیریت بحران خوزستان و در پی هشدار سطح قرمز هواشناسی، فردا شنبه ۱۶ آبان فعالیت کلیه مدارس در دو نوبت صبح و بعدازظهر در شهرستان‌ها و بخش‌های ذکر شده در این هشدار شامل شهرستان‌های ایذه، اندیکا، صیدون، دزپارت، باغ‌ملک، لالی، مسجدسلیمان، گتوند، بخش‌های شهیون و سردشت دزفول و بخش الوار گرمسیری اندیمشک به صورت غیرحضوری و در بستر شبکه شاد خواهد بود.