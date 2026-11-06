به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید شجاعالدین ابطحی در خطبههای این هفته نماز جمعه فریدن با اشاره به فرارسیدن روز جهانی علم در خدمت صلح اظهار کرد: ایران قوی بر پایه اقتدار علمی و فناوری استوار است و کلید قویتر شدن کشور، مرزشکنی و خطشکنی نخبگان است چنانکه با وجود شرایط خاص کشور، جوانان ایرانی در المپیادهای علمی موفق به کسب ۱۸ مدال طلا شدند.
وی با گرامیداشت سالروز شهادت شهید حسن تهرانیمقدم و روز هوافضا افزود: شهدای ما به فرامین رهبر معظم انقلاب عمل کردند و امثال شهید تهرانیمقدم در مسئولیتهای خود موفق ظاهر شدند و امروز اقتدار ایران را مدیون خون این شهدا هستیم.
خطیب جمعه فریدن همچنین با اشاره به حماسه ۱۳ آبان و فرمایشات رهبر انقلاب مبنی بر اینکه کسانی که هنوز منتظر تغییر رفتار آمریکا هستند سخت در اشتباهند، تصریح کرد: تیم دیپلماسی کشور باید مراقب رفتار خود باشد، چرا که ملت در صحنه حضور دارند و پرچم انتقام را در دست دارند.
حجتالاسلام ابطحی در بخش پایانی خطبههای نماز جمعه با اشاره به لزوم آیندهنگری برای توسعه شهری، خطاب به فرماندار فریدن تأکید کرد: مسئولان بیمسئولیت در شهرستان باید کنار گذاشته شوند ،چرا که پیشرفت هر شهر در گرو آیندهنگری و مدیریت جهادی است.
فریدن-امام جمعه فریدن با تأکید بر اینکه کلید قویتر شدن کشور مرزشکنی وخطشکنی نخبگان است، گفت: اقتدارامروز ایران را مدیون خون شهدا بهویژه شهدای عرصه علم و فناوری و صنعت دفاعی هستهای هستیم.
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید شجاعالدین ابطحی در خطبههای این هفته نماز جمعه فریدن با اشاره به فرارسیدن روز جهانی علم در خدمت صلح اظهار کرد: ایران قوی بر پایه اقتدار علمی و فناوری استوار است و کلید قویتر شدن کشور، مرزشکنی و خطشکنی نخبگان است چنانکه با وجود شرایط خاص کشور، جوانان ایرانی در المپیادهای علمی موفق به کسب ۱۸ مدال طلا شدند.
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