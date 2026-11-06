به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید شجاع‌الدین ابطحی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه فریدن با اشاره به فرارسیدن روز جهانی علم در خدمت صلح اظهار کرد: ایران قوی بر پایه اقتدار علمی و فناوری استوار است و کلید قوی‌تر شدن کشور، مرزشکنی و خط‌شکنی نخبگان است چنان‌که با وجود شرایط خاص کشور، جوانان ایرانی در المپیادهای علمی موفق به کسب ۱۸ مدال طلا شدند.



وی با گرامیداشت سالروز شهادت شهید حسن تهرانی‌مقدم و روز هوافضا افزود: شهدای ما به فرامین رهبر معظم انقلاب عمل کردند و امثال شهید تهرانی‌مقدم در مسئولیت‌های خود موفق ظاهر شدند و امروز اقتدار ایران را مدیون خون این شهدا هستیم.



خطیب جمعه فریدن همچنین با اشاره به حماسه ۱۳ آبان و فرمایشات رهبر انقلاب مبنی بر اینکه کسانی که هنوز منتظر تغییر رفتار آمریکا هستند سخت در اشتباهند، تصریح کرد: تیم دیپلماسی کشور باید مراقب رفتار خود باشد، چرا که ملت در صحنه حضور دارند و پرچم انتقام را در دست دارند.



حجت‌الاسلام ابطحی در بخش پایانی خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به لزوم آینده‌نگری برای توسعه شهری، خطاب به فرماندار فریدن تأکید کرد: مسئولان بی‌مسئولیت در شهرستان باید کنار گذاشته شوند ،چرا که پیشرفت هر شهر در گرو آینده‌نگری و مدیریت جهادی است.