به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید غلامرضا هاشمی در خطبه‌های نماز جمعه بوشهر با قدردانی از حضور گسترده مردم استان در راهپیمایی ۱۳ آبان اظهار کرد: حضور پرشور دانش‌آموزان، دانشجویان، فرهنگیان، اصناف و نیروهای مسلح در این مراسم نشان داد که روحیه استکبارستیزی در میان اقشار مختلف جامعه زنده و پویاست.

وی افزود: دشمنی‌ها و اقدامات خصمانه استکبار جهانی به‌ویژه آمریکا موجب شد راهپیمایی امسال با حضور گسترده‌تر و پرشورتر مردم برگزار شود و بار دیگر معنای واقعی مقاومت و ایستادگی در برابر سلطه‌طلبی به نمایش گذاشته شود.

امام جمعه موقت بوشهر با اشاره به پیام راهبردی رهبر معظم انقلاب اسلامی تصریح کرد: این پیام صرفاً یک بیانیه مناسبتی نیست، بلکه نقشه راهی برای شناخت ریشه‌های دشمنی استکبار از سال ۱۳۳۲ تاکنون و تبیین مسیر آینده جمهوری اسلامی و نسل جوان محسوب می‌شود. ۱۳ آبان نقطه تلاقی هفت دهه جنایت و ظلم استکبار با هفت دهه مقاومت و ایستادگی ملت ایران است.

هاشمی با اشاره به تحولات سیاسی آمریکا و شکست جریان حاکم در انتخابات اخیر این کشور گفت: این تحولات نشان داد که سیاست‌های خصمانه آمریکا با چالش‌های جدی مواجه شده است؛ با این حال نباید تصور کرد قدرتی که در مسیر افول قرار گرفته، دیگر خطرناک نیست. ازاین‌رو نیروهای مسلح، مسئولان و مردم باید با هوشیاری و آمادگی کامل تحولات را دنبال کنند.

وی تأکید کرد: نباید میان احزاب دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا تفاوت ماهوی قائل شد؛ هر دو جریان در مقاطع مختلف به منافع ملت ایران آسیب زده‌اند و هیچ‌کدام خیرخواه جمهوری اسلامی نیستند.

هاشمی با بیان اینکه ایران اسلامی با اتکا به تمدن تاریخی، اراده ملی و رهبری حکیمانه تسلیم فشارهای خارجی نخواهد شد، خاطرنشان کرد: تصور اینکه با عقب‌نشینی و امتیازدهی در موضوعات هسته‌ای، موشکی یا منطقه‌ای می‌توان دشمن را از خصومت منصرف کرد، اشتباه است. راهبرد اساسی کشور باید تقویت قدرت در همه عرصه‌ها باشد.

ارتقای توان بازدارندگی کشور

وی با اشاره به تأکید فرمانده معظم کل قوا بر ارتقای توان بازدارندگی کشور افزود: هرگونه ماجراجویی جدید دشمن با پاسخ قاطع جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد و ظرفیت‌های سیاسی، اقتصادی، مالی و سایبری دشمن نیز در دامنه توان مقابله ایران قرار دارد.

امام جمعه موقت بوشهر با اشاره به حضور مستمر مردم استان در برنامه‌های مقاومت و بصیرتی طی ۲۵۰ شب گذشته گفت: اتحاد ملی و حضور آگاهانه مردم در کنار توان دفاعی نیروهای مسلح، پشتوانه اصلی کشور در برابر تهدیدهاست.

ولایت و امامت؛ محور وحدت جامعه اسلامی

هاشمی در بخش نخست خطبه‌ها با تسلیت فرارسیدن ایام فاطمیه و سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار کرد: این ایام فرصت ارزشمندی برای شناخت ابعاد سیاسی، اخلاقی، عبادی و اجتماعی زندگی آن بانوی بزرگ اسلام و بهره‌گیری از سیره ایشان است.

وی با اشاره به جایگاه ولایت در اندیشه حضرت زهرا(س) بیان کرد: امامت و ولایت از ارکان اساسی دین اسلام است و نقش محوری در حفظ انسجام و هدایت جامعه اسلامی دارد.

خطیب جمعه بوشهر با اشاره به خطبه فدکیه افزود: ولایت همچون نخ تسبیح، اجزای جامعه اسلامی را در کنار یکدیگر حفظ می‌کند و مانع تفرقه و اختلاف می‌شود. اگر امت اسلامی پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) به جایگاه ولایت توجه می‌کرد، بسیاری از اختلافات و مشکلات امروز جهان اسلام شکل نمی‌گرفت.

هاشمی همچنین با تشریح دو رکن مهم جامعه اسلامی گفت: نخستین رکن، مهربانی و همدلی میان مردم بر اساس اصل «رحماء بینهم» است که در شرایط اقتصادی دشوار باید در رفتار مردم، کسبه و فعالان اقتصادی نمود داشته باشد و از احتکار و گران‌فروشی جلوگیری شود.

وی رکن دیگر را ایستادگی و صلابت در برابر دشمنان بر اساس اصل «اشداء علی الکفار» دانست و تأکید کرد: جامعه اسلامی باید در روابط داخلی بر مدار رحمت و در برابر دشمنان بر پایه اقتدار و مقاومت حرکت کند.

امام جمعه موقت بوشهر در پایان با اشاره به جایگاه ولایت‌فقیه در عصر غیبت، آن را استمرار مسیر هدایت انبیا و اوصیای الهی دانست و بر ضرورت تبعیت از این جایگاه و حرکت در مسیر تحقق آرمان‌های نظام اسلامی تأکید کرد.

