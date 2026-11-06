به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام الله نور کریمی‌تبار در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به دیدار فرماندهان نظامی با رهبر معظم انقلاب، اظهار کرد: راهبرد پاسخ بدون محدودیت جغرافیایی به دشمن، به این معناست که جمهوری اسلامی صرفاً به محل شلیک حملات پاسخ نمی‌دهد، بلکه منشأ تهدید و پشتیبانان آن را نیز در محاسبات دفاعی خود قرار می‌دهد.

وی با اشاره به پیشرفت توان موشکی و دفاعی کشور افزود: قدرت موشکی، زیرساخت‌های دفاعی و ظرفیت بازدارندگی ایران نسبت به ابتدای جنگ ارتقا یافته و دشمن باید هزینه هرگونه تجاوز را محاسبه کند.

امام جمعه ایلام با اشاره به تحولات انتخاباتی آمریکا و شکست جمهوری‌خواهان گفت: اگرچه دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در راهبرد سیاست خارجی تفاوت اساسی برای ما ندارند، اما تحولات اخیر نشان داد جنگ با ایران و پیامدهای اقتصادی آن به یکی از عوامل مهم نارضایتی مردم آمریکا تبدیل شده است.

وی تأکید کرد: علت اصلی ناکامی آمریکا، مقاومت جانانه ملت ایران و شکست این کشور در دستیابی به اهداف نظامی خود بود؛ مقاومتی که بازتاب آن به داخل آمریکا نیز کشیده شد.

حجت‌الاسلام کریمی‌تبار با اشاره به توانمندی‌های نیروهای مسلح کشور تصریح کرد: ایران در صورت هرگونه حماقت دشمن، از ظرفیت‌های مهمی همچون تنگه هرمز و موقعیت راهبردی منطقه برخوردار است که می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد جهانی داشته باشد.

وی با تأکید بر اینکه توان موشکی و پدافندی کشور نسبت به ابتدای جنگ ارتقا یافته است، گفت: دشمن باید شرایط جمهوری اسلامی، خواسته‌های ملت ایران و جبران خسارت‌های جنگ را بپذیرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان ایلام با هشدار درباره جنگ نرم و فریبکاری دشمن اظهار کرد: شرایط پساجنگ برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چراکه دشمن در عرصه تبلیغات، تزویر و جنگ نرم توانایی بالایی دارد و نباید فریب شعارهای حقوق بشری و ادبیات ظاهری آنها را خورد.

وی حضور مردم در اجتماعات را نماد قدرت، تاب‌آوری و هویت ایرانی و اسلامی دانست و از کسانی که تاکنون کمتر در این اجتماعات حضور داشته‌اند خواست به میدان بیایند.

حجت‌الاسلام کریمی‌تبار با اشاره به راهپیمایی ۱۳ آبان گفت: مردم در این مراسم، دشمن‌ستیزی، تاب‌آوری و انتقام‌خواهی خود را به زیبایی به نمایش گذاشتند.

امام جمعه ایلام خطاب به افرادی که به گفته وی تحت تأثیر دشمن قرار گرفته‌اند، گفت: شما نیز ایرانی و مسلمان هستید؛ نه ترامپ و نه نتانیاهو برای شما کاری نمی‌کنند. به آغوش ملت بازگردید، از رفتار گذشته خود استغفار کنید و از مردم عذرخواهی کنید؛ مردم ظرفیت پذیرش بازگشت شما را دارند.

وی با گرامیداشت ۲۱ آبان، روز هوافضا، از مجاهدت دانشمندان، شهدا و فعالان این عرصه تجلیل کرد و گفت: صنعت هوافضا نماد اقتدار ملی، استقلال علمی و قدرت بازدارندگی کشور است و باید از نخبگان و جوانان حمایت کرد.

حجت‌الاسلام کریمی‌تبار در پایان از میزبانی استان ایلام از پیکر مطهر شهدای جاویدالاثر در هفته آینده خبر داد و گفت: مردم در همه شهرها برای استقبال و تکریم این شهدا آماده باشند. پیکر این شهدا هم‌زمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) در شهر ایلام تشییع خواهد شد